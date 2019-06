Kdysi dávno se u nás chřest pěstoval hlavně v moravských Ivančicích, odkud jej dodávali dokonce na císařský dvůr ve Vídni. Dnes je významnou pěstitelskou oblastí Mělnicko, odkud přichází do obchodů po celé České republice. Kromě zeleného a bílého chřestu momentálně seženete i fialový druh, který je oblíbený zejména ve Francii. U nás je velmi populární bílý chřest, který je chuťově jemnější a svou typickou barvu získává díky pěstování pod zemí. Ten zelený vyrůstá nad zemí a má intenzivnější chutí.

Úprava chřestu začíná loupáním. Pokud to neuděláte důkladně, může vám zhořknout na jazyku. Nejjednodušší úprava je restování na másle nebo na troše oleje, což trvá jen pár minut, stejně jako vaření celého svazku ve slané vodě nebo v páře. Pokud si chcete chřest nejvíce vychutnat a nechcete se nechat rušit jinými chutěmi, připravte si jej právě takto. A jestli se chcete pustit na pole sofistikovaných receptů, vyzkoušejte některý z těch, které vám dnes nabízíme.

Chřestový chilli krém s kokosovým mlékem

Ingredience: 1 svazek bílého chřestu, 2 cibule, 50 ml suchého bílého vína, 100 ml kuřecího vývaru, 120 ml kokosového mléka, citronová tráva, sůl, pepř, žluté curry, čerstvý koriandr a chilli vlásky



Postup: Očistěný bílý chřest orestujte s cibulkou a přidejte bílé suché víno. V závěru restování přisypte žluté curry a přelijte kuřecím vývarem. Nechte vařit a na druhé plotně si připravte svařené kokosové mléko s citronovou trávou. Chřestový vývar vymixujte a přeceďte. Přidejte kokosové mléko a smíchejte. Dochuťte solí a pepřem. Servírujte s čerstvým koriandrem a chilli vlásky.

Kachní stehýnko s topinamburami a chřestem

Ingredience: 1 svazek chřestu, 4 kachní stehna, 250 g cibule, 250 g másla, 200 ml 33% smetany, mouka hladká, 50 ml slunečnicového oleje, kmín, 300 ml zeleninového vývaru, 1 kg topinambur

Postup:

Očištěná kachní stehna osolte a zlehka pokmínujte. Nadrobno posekanou cibuli lehce orestujte na oleji a vložte do pekáče společně se stehny. Lehce podlijte a pečte při 175°C doměkka. Posléze zvyšte teplotu na 220°C, aby byl povrch stehen křupavý. Cibulový výpek orestujte dotmava, přidejte polévkovou lžíci mouky, zeleninový vývar a vše provařte. Poté rozmixujte s kouskem másla a dochuťe podle libosti.

Zelený chřest, smrži a máslová omáčka s estragonem

Ingredience: 1 svazek zeleného chřestu, 8 kohoutích hřebínků, 30 g hladké mouky, 1 vejce, 80 g strouhanky, 30 ml slunečnicového oleje, sůl, 1 stroužek česneku, 1 větší rajče, 40 ml rajčatového octu, 50 ml olivového oleje, 2 žloutky, snítka estragonu, 100 g másla, 20 ml bílého vína, 60 g smržů, šťovík, lichořeřišnice, žebříček



Postup: Kohoutí hřebínky spařte a oloupejte z nich vrchní kůži. Poté uvařte v osolené vodě doměkka a slijte. Uvařené hřebínky osolte, přidejte česnek a nechte tři hodiny marinovat v lednici.



Ze spodní části chřestu odřízněte cca 2 cm a oloupejte škrabkou na chřest. Pak vařte 1,5 minuty v hodně osolené vodě. Chřest vyjměte a zachlaďte v ledové vodě, osušte a osolte. Vložte do misky, přidejte na kostičky nakrájenou dužinu z rajčete, zakápnětee polovinou octa a olivovým olejem a nechte deset minut marinovat.



Do misky vyklepněte žloutky, sůl, druhou polovinu rajčatového octu, bílé víno a pomocí metličky vyšlehejte ve vodní lázni hustou pěnu. Mezitím si rozehřejte máslo. Vyšlehanou pěnu sundejte z lázně a pomalu do ní vmíchejte povolené máslo a nakonec přidejte estragon.



Kohoutí hřebínky obalte v trojobalu a osmažte. Smrže očistěte a důkladně properte pod studenou vodou, abyste se zbavili písku, a na rozpálené pánvi na másle orestujte a nakonec smrže osolte.

Ovocný kuskus s vanilkovým chřestem

Ingredience: 1 svazek bílého chřestu, 20 g vanilkového cukru, vanilkový lusk, 300 g kuskusu, 50g másla, med, 200 g bobulovitého ovoce, 100 g hořké čokolády (66 % kakaa)

Postup: Chřest krátce povařte ve vodě s vanilkovým luskem bez dřeně. Poté ho orestujte na másle s vanilkovým cukrem. Nechte vychladnout. Kuskus v míse postupně zalévejte horkou vodou, nechte ho nabobtnat. Krátce zahřejte med, kterým poté kuskus polijete. Opět nechte vychladnout. Poté do kuskusu přidejte nakrájený chřest a různé bobulovité ovoce. Použít můžete jahody, maliny, ostružiny, borůvky. Vše promíchejte a za studena podávejte s nastrouhanými hoblinami hořké čokolády.