Malé Kačence je dnes sedmnáct měsíců a je to krásná a zdravá holčička. Že je na světě, je ale velký zázrak, Kačenka se totiž vůbec neměla narodit. Když její maminka Pavlína ze Sokolova zjistila, že je těhotná, měla dva měsíce po skončení chemoterapie a lékařka jí oznámila, že jí odumírají vaječníky.

Pavlína ze Sokolova | Foto: Archiv Pavlíny

Většina lékařů jí doporučovala okamžitý potrat, anebo varovala, že miminko se může narodit postižené. Zvážila rizika a šla do toho. Odměnou je jí zdravá dcerka. Šťastný konec? Mohl by být. Jenomže život bohužel není pohádka. Před několika měsíci to formulovala jedinou větou: Ta mrcha se vrátila.