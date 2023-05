Do videocastu Deník s nadhledem si moderátor Roman Štěpánek pozval dva výborné stand-up komiky Ivu Pazderkovou a Daniela Čecha. V olomouckém S-klubu mluvili mimo jiné o nástrahách stand-up comedy i reakcích diváků. Co dělají, když se lidé při vystoupení nesmějí? „Neděláme nic, prostě to dojedeme, a pak si tu ostudu odtrpíme vzadu v šatně,“ říká Iva Pazderková.

Hosty Deníku s nadhledem byli Daniel Čech a Iva Pazderková. | Video: Deník/Roman Štěpánek

Stand-up comedy je jedna z nejobtížnějších hereckých disciplín. Diváci jsou nároční, komik je na pódiu sám a musí se jim přesně strefit do nálady i vkusu. Co Daniela a Ivu inspiruje, aby vymysleli nový výstup?

Dopsat, naučit, zahrát

„Mě nejvíc inspiruje, když vím, že mám za týden vystoupení, kde musím zahrát nějakou novinku,“ říká Daniel Čech. Psát a připravovat se průběžně prý neumí, i když ví, že kdyby na svém vystoupení začal pracovat tři měsíce předem, a pak je jen postupně vylepšoval, bylo by to daleko pohodlnější. Ale sám to měl vždycky tak, že všechno psal na poslední chvíli. „Ideálně den předem, v den vystoupení to dopsat, rychle se to naučit, a pak to zahrát,“ přiznává.

Jeho kolega Lukáš Pavlásek píše nové výstupy velmi často a repertoár často obměňuje. „Mně když něco baví, hraju to dlouho. Občas nějaký výstup vysadím, ale pak si na něj po čase vzpomenu a zase se k němu vrátím,“ vysvětluje Daniel Čech. Velmi pečlivě si však vede přehled, co kde hrál, aby se někde neopakoval.

Iva Pazderková si svá vystoupení nepíše. „Já si to nejdřív odimprovizuju, pak vypiluju, a pak s tím dlouho jezdím. Nic si nepíšu, protože to neumím,“ říká herečka. Podle ní jsou stand-up výstupy ze všech živých umění nejtěžší. „Občas se urodí, občas se neurodí – a to se pak nikdo nesměje,“ dodává.

Ostudu si odtrpíme v šatně

Toho, že se diváci nebudou smát, se stand-up komici bojí, ale vědí, že to může nastat. „Když vyjdete na scénu s něčím, co jste hráli stokrát a víte, že to funguje, tak se to nestane. Ale když vyjdete s novinkou, může dojít k tomu, že na některých místech se lidé smát nebudou,“ připouští Daniel Čech. Je pak na komikovi, aby příště hluchá místa nahradil.

Podle Ivy Pazderkové se taková věc může stát, protože ne vždy je publikum naladěné na komikův styl humoru a občas nezaberou ani osvědčené věci.

Iva PazderkováZdroj: Profimedia

„Co děláme? Neděláme nic, prostě to dojedeme, a pak si tu ostudu odtrpíme vzadu v šatně,“ říká herečka a Daniel Čech k tomu podotýká, že někdy výstup divákům sedne už napoprvé na sto procent, někdy je to na padesát a někdy ještě na méně.

„Ale že bych kvůli tomu někde seděl vzadu s hlavou v dlaních? Tak to nevysedávám,“ směje se.

Máš prořízlou pusu

Stand-up vystoupení Na stojáka jsou nesmírně populární. Oblíbenou značku od stanice HBO pro Česko odkoupili Daniel Čech, Lukáš Pavlásek a Karel Hynek. Díky tomu mohou mít pod touto značkou živá představení, natáčení nebo třeba firemní vystoupení.

Dnes má pořad Na stojáka své webové stránky i vlastní YouTube kanál, kde točí nové stand-upy v profesionální kvalitě.

„Naši měli HBO, a když tam vyhlásili konkurz, taťka za mě vyplnil přihlášku. Řekl mi: Poslouchej, Ivčo, ty máš takovou prořízlou pusu, to se mně zdá přesně pro tebe,“ vypráví Iva Pazderková.

Na konkurzu prý při výstupu udělala kotoul, protože se jí zdálo, že je to vtipné. Lidé, kteří vystoupení hodnotili, byli jiného názoru, ale přesto pak Ivě zavolali, že se jim líbila její energie a ať přijde znovu, ale s jiným výstupem.

„Přijela jsem, ale když jsem vcházela na jeviště, napadlo mě, že jsem blond a že bych toho mohla využít, a tak jsem to odprezentovala jako blbá blondýna,“ líčí Iva Pazderková.

Iva Pazderková: Kde se vzali Komanči

Zdroj: Youtube

Na stojáka však není uzavřená společnost. „Máme program, který se jmenuje Na Stojáka Academy a je určený právě pro lidi, kteří si chtějí vyzkoušet stand-up comedy. Jednou za měsíc v pražské restauraci Blackdogs pořádáme vystoupení pro deset až dvanáct účinkujících. Lidé je pak známkují, a kdo nasbírá tři vítězství, může si vyzkoušet ostré představení,“ vysvětluje Daniel Čech.

O tom, že to funguje, svědčí případ komika Honzy Jíchy, který třikrát zvítězil, a pak mu ještě přály okolnosti i štěstí, takže velmi rychle naskočil do účinkování v představení i do natáčení.

„Když je někdo dobrý, cestu si vždycky najde,“ podotýká Daniel Čech.

Z grandhotelu do tepláků

Když právě „nestojákují“, mají Iva i Daniel další aktivity. „Stojákování je asi dvanáct procent mé práce. Já jsem standardní herečka. Každý den hraju v divadle, nebo něco natáčím,“ prozrazuje Iva Pazderková. Hraje v Hudebním divadle Karlín, ve Studiu DVA, v Divadle Metro nebo v Divadle Lucie Bílé. Hrála v několika filmech a na obzoru je další, chystá se také na účinkování v televizním seriálu.

Iva Pazderková je herečka, zpěvačka, moderátorka a stand-up komička. Proslavila se mimo jiné účinkováním ve stand-up sérii Na stojáka stanice HBO v roli Blbé blondýny. Spolu s Ester Kočičkovou v roce 2008 moderovala nominační večer na Českého lva. V červenci 2018 vystoupila jako host Pražského výběru, který byl předskokanem na koncertu Rolling Stones. Působí v divadle, natáčí filmy a věnuje se charitativním projektům.

„Tady v olomouckém S-klubu jsem před dvěma lety točila s panem režisérem Krobotem film Velká premiéra, a to je nejdůležitější film, ve kterém jsem hrála, takže jsem tady dnes strašně ráda,“ svěřila se herečka.

Daniel Čech není v žádném divadelním angažmá. Moderuje koncerty i firemní akce, namlouvá reklamy, dabuje filmy a občas si někde zahraje. Má však za sebou jednu velkou hollywoodskou produkci.

„Účinkoval jsem ve filmu Poslední prázdniny s Gérardem Depardierem a Queen Latifah. Hrál jsem šéfa číšníků a byl jsem čtrnáct dní v Karlových Varech v Grandhotelu Pupp. Pak jsem přijel domů, seděl jsem tam v teplákách a jedl párek, a najednou zazvonil telefon a volala produkce, že mě ještě na chvilku potřebují ve Varech, a tak jsem tam zase rychle odjel,“ vypráví Daniel Čech.

Točit hollywoodský film prý pro něj byla krásná zkušenost.

Brankář jako vzor

Hercem přitom být nechtěl. Studoval obor podniková ekonomika a management podniku na Vysoké škole ekonomické, jenže pak potkal dívku, která chtěla být herečkou a přivedla ho ke kurzům herectví. „A pak už jsem se vezl,“ říká pobaveně.

Daniel Čech se od roku 2006 věnuje žánru stand-up comedy v pořadu Na stojáka televize HBO, v němž vytvořil přes 40 výstupů. V letech 2007-2009 pracoval jako moderátor projektu NaEx TV. V červnu 2008 si odbyl první přímý přenos jako moderátor pořadu České televize Do zdi live!. V roce 2009 se podílel na 13dílném skečovém pořadu Koko TV, který vytvářel se svými kolegy pro televizi Barrandov. Od roku 1997 účinkoval ve více než 25 reklamních spotech.

Zdroj: Životopis.osobnosti.cz

Oba se přihlásili na DAMU, ale jak už se to v podobných příbězích stává, přijat byl jen Daniel. „Na VŠE jsem odevzdal index a bylo to,“ konstatuje a dodává, že jeho rodiče sice nebyli rádi, ale měli pro něj pochopení, částečně i proto, že tatínek kdysi pracoval u filmu.

U Ivy Pazderkové byla cesta k herectví přímočará. „Dramaťák, gymnázium, JAMU. To je celé. U nás v rodině se nikdo herectvím nezabýval, ale rodiče mě velmi podporovali. Myslím, že teď jsou spokojení,“ říká herečka.

Mají Daniel a Iva nějaké vzory, kterým by se chtěli podobat nebo vyrovnat?

„Pro mě byl vždycky velký vzor Hans van Breukelen, což byl v 80. letech vynikající nizozemský fotbalový brankář. Já jsem totiž jako malý vyrůstal v Holandsku,“ prozrazuje Daniel Čech. V herectví má rád americké komiky z 80. let Steva Martina, Billa Murraye a humor Saturday Night Live.

„Na stand-up se ale vůbec nekoukám. Mě úplně drtí, jak jsou ti Amíci strašně dobří a strašně namakaní. Něco řeknou, hned mají smích a já se na to strašně nadřu. Takže nemám morál se na to koukat. A také by to člověka mohlo svádět ke krádeži nebo inspiraci…,“ vysvětluje.

Iva PazderkováZdroj: se svolením Jaroslava Hauera

„Tak to já zase koukám na všechno. Já to úplně miluju,“ rozplývá se Iva Pazderková. Stejně jako Daniel však ani ona nemá žádný vzor. „Ale vždycky jsem měla lidi, které jsem obdivovala,“ přiznává.