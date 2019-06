Kde: Smědavská pahorkatina, u obce Hejnice, dostupná po vyznačené trase

Nejbližší zastávka vlaku/autobusu: nádraží Hejnice/zastávka Hejnice

Co lidé uvidí: Už jen samotný výstup na skalní vyhlídku Ořešník, která dominuje okolité krajině, je dobrodružný. Do výšky osm set metrů nad mořem se lidé dostanou po schůdcích vytesaných do skály. Z vyhlídky, na které se tyčí kříž postavený mnichy, pak uvidí Frýdlant, Hejnice, Raspenavu, Smrk, Ptačí vrchy či Poledník. Vyhlídka patří k nejznámějším v Jizerských horách.

Belvedér

Kde: České Švýcarsko, přístupný z Labské Stráně po červené turistické značce

Nejbližší zastávka autobusu: Labská Stráň (k hotelu Belveder lze dojet autem)

Co lidé uvidí: Belvedér nabízí výhled do téměř 200 metrů hlubokého unikátního Labského kaňonu, nejhlubšího pískovcového kaňonu Evropy. Před turisty se tak otevřou pohledy na monumentální skalní bloky na protějším břehu Labe, stejně jako na hluboké lesy Českého Švýcarska nebo stolové hory Zirkelstein a Kaiserkrone. Vyhlídku nechali na počátku 18. století vybudovat tehdejší majitelé panství Clary – Aldrigenové, součástí vyhlídky je také salla terena.

Ambrožova vyhlídka

Kde: Krkonoše, nedaleko Špindlerova mlýnu, dostupná po červené turistické značce mezi Labskou boudou a Vrbatovou boudou

Nejbližší zastávka autobusu: zastávka Vítkovice, Zlaté návrší

Co lidé uvidí: Z Ambrožovy vyhlídky nacházející se na hraně Pančavské jámy se před lidmi rozprostírá pohled na Labský důl a na východní část Krkonoš s Luční a Studniční horou. Návštěvníci uvidí také pohraniční Slezský hřbet. Pozorní návštěvníci spatří také Sněžku, ze které je ale vidět jen kousek. Vpravo se otevírá pohled na Medvědín a Zlaté návrší. Úchvatný je také výhled na meandry Labe.

Drábské světničky

Kde: Český ráj, město Hradiště, přístup možný až třemi značenými turistickými trasami

Nejbližší zastávka autobusu: zastávka Dneboh, zastávka Olšina

Co lidé uvidí: Nádherný výhled z netradičního a tajuplného místa nabízí lidem Drábské světničky. Bývalá skalní pevnost umožňuje pohled na krajinu Českého ráje, díky čemu patří k nejnavštěvovanějším vyhlídkám v okolí. Návštěvníci probádají světničky vytesané do skály a uvidí z ptačí perspektivy na okolní vesnice. Zvlášť impozantní je z nich pohled na západ slunce.

Havlova skála

Kde: přírodní park Horní Berounka, obec Horní Liblín, přístup po neoznačené cestě přes les od silnice mezi Kralovicemi a Rokycany

Nejbližší zastávka autobusu: zastávka Liblín, Horní Liblín

Co lidé uvidí: Úchvatná podívaná na údolí, jímž protéká řeka Berounka, se naskytne lidem, kteří se vypraví na Havlovu skálu. Byť se k ní musí dostat lesem po neoznačené stezce a přímo na ní musí být kvůli skalám bez zábradlí velmi opatrní, za odměnu návštěvníky čeká pohled na meandr Berounky, město Liblín a zříceninu hradu Libštejn s nedalekým mlýnem.

Solenická podkova

Kde: Střední Povltaví, u obce Solenice, k místu nevedou turistické značky, je potřeba se vydat z obce Zduchovice k vyhlídce Na Altánku a dát se doprava

Nejbližší zastávka autobusu: obec Zduchovice

Co lidé uvidí: Jeden z nejkrásnějších a nejfotografovanějších meandrů Vltavy, nazývaný Solenická podkova, lidé nejlépe uvidí ze skaliska Na Vraném. Úžasný přírodní úkaz zájemci shlédnou z výšky přibližně 150 metrů nad vodní hladinou. Kromě meandru uvidí také nedalekou obec Solenice a krásnou Orlickou přehradu.

Homolka

Kde: vodní nádrž Slapy, obec Slapy, dostupné pěšky i autem

Nejbližší zastávka autobusu: zastávka Nová Rabyně

Co lidé uvidí: Pohled na lesklou hladinu slapské vodní nádrže si lidé vychutnají z místa nedaleko obce Nová Rabyně. Hned při silnici na Nebřich lze zastavit na známé Rabyňské vyhlídce. Mnohem lepší pohled ale skýtá pár desítek metrů vzdálená vyhlídka Homolka, na které je méně turistů. Z ní je krásný výhled nejen na přehradu, ale i na poloostrov Ždáň a meandry Vltavy.

Králův stolec

Kde: národní park Podyjí, lze jít po turistické značce z obce Mašovice

Nejbližší zastávka autobusu: Mašovice, dvůr

Co lidé uvidí: Z vyhlídky Králův stolec se lidé pokochají pohledem na členitý kaňon řeky Dyje a jí obklopující národní park Podyjí. Návštěvníci si pohled užijí z nového dřevěného altánu, který stojí na místě dvou původních, z roku 1892 a 1922. Kromě Králova stolce lidé při procházce Podyjím mohou narazit ještě na několik nádherných vyhlídek v okolí.

Svatý kopeček

Kde: jižní Morava, Pavlovské vrchy, Mikulov, přístupný po křížové cestě z města

Nejbližší zastávka vlaku/autobusu: nádraží Mikulov/Mikulov, u pošty

Co lidé uvidí: Jeden z nejkrásnějších výhledů na jižní Moravu se lidem naskytne ze Svatého kopečku u Mikulova, který je přírodní dominantou města. Kopec, původně nazývaný Tanzberg, je rovněž významným poutním místem, na jeho vrcholu se nachází kostel svatého Šebestiána, zvonice a poslední zastavení křížové cesty. Vrchol poskytuje jedinečný výhled na Mikulov i ostatní vrchy Pálavy.

Králický Sněžník

Kde: horský masiv Králický Sněžník, hranice České republiky a Polska, u obce Králíky, dostupné po turistických značkách

Nejbližší zastávka autobusu: zastávka Dolní Morava

Co lidé uvidí: Nejenže se lze z vrcholu Králický Sněžník zahledět na dva státy, Česko a Polsko, za dobré viditelnosti z něj lze spatřit vrchol Sněžky i špičku vysílače na Pradědu. Výhled je ale za odměnu po poměrně prudkém stoupání. Kromě krásného pohledu na okolí lidé na vrcholu najdou i kamennou sochu slůněte, která je symbolem místa, a mohou jeho chobot pohladit pro štěstí.