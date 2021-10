Vystrašení klienti se proto stále častěji s dotazy obracejí na spotřebitelské poradny. „Jsou zmatení. Očekávali, že uzavření smlouvy na dobu určitou s fixovanou cenou je právě před takovými cenovými výkyvy ochrání,“ uvedla ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. Pokud dodavatel cenu výrazně zvýší, může si podle ní klient vybrat. Buď na vyšší cenu přistoupí, anebo mu zákon dává právo odejít k jinému dodavateli.

Takové praktiky dodavatelských firem potvrzuje i Energetický regulační úřad (ERÚ). „Zaznamenali jsme v posledních měsících výrazný nárůst případů, kdy se výrobci elektřiny snaží vyvázat ze smluvního závazku dodávky elektřiny, a to různým účelovým zpochybňováním platnosti smluvních ujednání,“ varoval ERÚ s tím, že podobné snahy dodavatelů energie mohou být protiprávní. „Vzniklé škody mohou být v takových případech soudně vymahatelné, pokud obě strany nesjednaly ve smlouvě možnost odstoupení od smlouvy či vypovězení závazku,“ tvrdí ERÚ.

Podle Arsena Lazareviče ze specializovaného webu elektřina.cz sice zákon zvýšení ceny obchodníkům povoluje, takové jednání však považuje za nemorální. „Spotřebitelé by se proto měli zaměřit na zkušené a velké dodavatele,“ řekl Lazarevič Deníku.

Odborníci doporučují, aby si lidé v takové situaci nejprve porovnali ceny od různých dodavatelů na srovnávačích, například těch dostupných ze stránek ERÚ. Před případným ukončením dosavadní smlouvy by měli nejdříve uzavřít smlouvu s novým dodavatelem. „Pokud spotřebitel pouze odstoupí od smlouvy a neuzavře jinou, může se nechtě dostat do režimu neoprávněného odběru,“ upozornila Hekšová.

Ochrana zájmů spotřebitele

Podle ředitele Sdružení českých spotřebitelů Viktora Vodičky by úřady měly na pokusy dodavatelů energií donutit lidi k podpisu méně výhodných smluv důrazně reagovat. „Je to právě regulátor trhu, kdo by na tuto svoji roli ochránce zájmů spotřebitelů neměl rezignovat, a měl by se nyní k těmto praktikám jasně vyjádřit,“ řekl včera Vodička Deníku. „Uvědomujeme si, že by tento krok vedl pravděpodobně k soudním sporům, ale považujeme jej za potřebný proto, aby spotřebitelé u nás nebyli pouhými rukojmími, ale rovnocennými účastníky na trhu,“ prohlásil.

Situace na trzích je turbulentní a panika se tak od energetických firem přelívá na zákazníky. Například ve středu extrémně vystřelila velkoobchodní cena zemního plynu v Nizozemsku, kde se s touto komoditou pro Evropu obchoduje, o plných 40 procent. Klesat začala poté, co ruský prezident Vladimir Putin ujistil, že Rusko Evropě dodávky zvýší.

Analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák je přesvědčen, že vzhledem k tomu, že dodavatelé nakupují energii obvykle v předstihu několika let a na nadcházející období se tedy již zabezpečili dříve, neměla by cena elektřiny pro koncové zákazníky v nejbližších měsících extrémně stoupat. S výraznějším růstem než dosud je ale podle něj koncem letošního roku a počátkem příštího rozhodně třeba počítat. „Řekl bych, že se meziroční růst může pohybovat kolem deseti procent,“ uvedl pro Deník Novák.

Kdo není spokojen s cenou energií, může si ji stále na další období nechat zafixovat. „V tom případě i dnes lidé získají energie za nižší ceny, než je jejich aktuální cena na burze,“ dodal Lazarevič.