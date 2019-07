Lipno na Vltavou, dříve malá obec u jižních hranic Čech, která se po výstavbě největší české přehrady ocitla na jejím břehu a dala jí i své jméno. Dneska cíl letních i zimních dovolených tisíců českých i zahraničních turistů. Jejich počet mnohonásobně převyšuje lipenské starousedlíky, kterých je necelých sedm set. „Jen letos bylo před hlavní sezonou investováno 8 milionů korun do dalšího rozvoje,“ řekl mluvčí Lipna Vojen Smíšek.

„Když to tu na Lipně s turismem začínalo, tak slibovali, že budou mít místní práci. Někteří ji mají, ale zdaleka ne všichni,“ říká k vývoji situace v Lipně Jan Žižka, který tu pracuje na čerpací stanici. Nebýt prý práce v Rakousku, tak by měli místní o zaměstnání nouzi. „Zaráží mě hlavně to, že tu staví stavební firmy z druhého konce republiky. A nové výstavby je stále naplánované dost. Ani netuším, jestli je možné ještě takovou další kapacitu tady naplnit,“ krčí rameny Jan Žižka, když popisuje, jak se obec během posledních let proměňuje.

„Dříve tu bylo více klidu. Tam, kam jsem vodíval děvčata posedět na skalku, tudy dneska vede cyklostezka. Ale je hlavně škoda, že i rodinné domy tady jsou velmi často využívané jako penziony a vlastní je lidé, kteří tu ve skutečnosti nebydlí,“ dodává poněkud sklesle.

Lipenský cestovní ruch změnil klima obce a život místních. Kromě pracovních příležitostí spojených se službami získali Lipenští i možnost většího vyžití. Tu prý mimo sezonu využívají rádi. Lyžování na kramolínské sjezdovce, bruslení na udržované trase na zamrzlé nádrži, aktivní zábava Království lesa či procházka ve Stezce v korunách stromů jsou atraktivní pro turisty, ale nejen pro ně.

Lidé, kteří tu bydlí, si ale kritičtěji všímají i nedostatků, a k těm patří chybějící infrastruktura. „Ubytování je tu hodně, ale chybí doktor, obchody. Těch je tu méně,“ upozorňuje Jan Žižka. A kam že se vyráží na dovolenou, když je člověk na Lipně doma? „Samozřejmě k moři. Ale nejen tam. Letos jsme byli například v Krkonoších, je to tam zase jiné než na Šumavě,“ rozzáří se Jan Žižka závěrem.

František Mácha: Město mi nechybělo, stačila mi zvěř

Když přišel František Mácha před padesáti lety dělat do lipenských lesů hajného, myslel si, že v odlehlém kraji nevydrží ani jednu sezonu. „Vesnice byla v hrozném stavu, taková šumavská vesnice. Bylo to tu takový vošumělý. Kamenné cesty, blátivé,“ popisuje muž prvotní šok, který na začátku utrpěl.

Nastěhoval se pak raději do hájenky na nedalekém Svatém Tomáši. A jestli mu chybělo město? „Někdy mi to chybělo, ale já jsem měl kulturu flintu. To bylo daleko lepší divadlo i televize. Nemusel jsem střílet. Stačilo mi zvěř vidět, že tam je,“ usmívá se zkušený muž, který na turistickým rozvojem Lipenska nijak nejásá.

Michal Pavlíček: Snažím se měnit krajinu citlivě

Zamlada sem jezdíval s kamarády na vandry. Ani stan nepotřebovali, stačilo si ustlat „pod širákem“. A doma ho nezdržela ani zima a sníh. Na výpravy brával i svou ženu a malého syna. Dneska je spolumajitelem hotelu Relax v Dolní Vltavici. Na proměně místní krajiny i na podpoře turistického ruchu se tak sám podílí.

„Leccos se změnilo. Je pravda, že zamlada bych v takovém hotelu, jaký teď provozuji, asi nepřespával. Snažím se, abychom místní krajinu měnili citlivě. Beru to tak, že když příležitost postavit tu hotel nevyužiji já, udělá to někdo jiný,“ zamýšlí se Michal Pavlíček nad proměnou Lipenska v turisty oblíbenou lokalitu.

Luxus na Molu

Přímo uprostřed obce, ve které trvale žije necelých sedm stovek obyvatel, má vyrůst do roku 2022 nový komplex budov. Pyšnit se bude pětihvězdičkovou úrovní. Molo Lipno Resort bude stát na místě, které bylo vytvořeno původně pro Olympijský park Rio Lipno v roce 2016.



Vznikne 79 apartmánů, luxusní hotel s více než stovkou pokojů a kongresový sál pro 300 osob. K oáze přepychu uprostřed Lipna nad Vltavou bude patřit i wellnes a spa, resort bude mít privátní Beach Club a relaxační zahradu. Podle slov Martiny Jaškové, tiskové mluvčí projektu MOLO Lipno Resort, se má komplex stát součástí nového centra obce Lipno nad Vltavou.



„Architekti z mezinárodní kanceláře Chapman Taylor navrhli promenádu s obchodním bulvárem s kavárnami, cukrárnou a obchody s prestižními značkami,“ dodává Martina Jašková. Zajímavostí má být ve střední Evropě nejdelší stopadesátimetrové dřevěné molo s vyhlídkovou restaurací a jezerním vyhřívaným bazénem plovoucím na hladině Lipna.