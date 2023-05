/ANKETA/ Ve čtvrtek za pět minut dvanáct představí pětikoaliční lídři úsporný konsolidační balík a důchodovou reformu. Termín je to faktický a ze strany vlády i symbolický. Má za to, že otálet už nelze ani chvíli. Zatímco parametry změn v penzijním systému jsou více méně známé, škrty na výdajové straně rozpočtu a opatření k navýšení té příjmové jsou opředeny mlhou.

Jisté je, že se změní podmínky pro odchod do předčasného důchodu, konstrukce povinné doby pro nárok na penzi a podíl zásluhovosti na její výši. Podle některých zdrojů by třeba dnešní padesátníci měli mít zhruba o dva tisíce nižší příjem z průběžného pilíře, což by je mělo pobídnout k privátnímu důchodovému spoření.

Výchovné bude zachováno, ale pravděpodobně nebude podléhat valorizaci.

Daleko složitější rébus ministři řešili, když hledali desítky miliard, díky nimž by se měl snížit strukturální schodek. Původně se mluvilo o 70 miliardách, ale pravděpodobně jich kvůli špatným čtvrtletním výsledkům bude až 120.

Důchodová reforma přehledně: Co vše se změní. Jak to bude s předčasnou penzí

Nejviditelnějším zásahem bude změna sazeb daně z přidané hodnoty (DPH), kterou platí všichni. Místo tří současných sazeb (10, 15 a 21 procent) by měly být jen dvě, a to ve výši 12 a 21 procent. Do vyšší mají spadnout ubytovací a kadeřnické služby, teplo, vodné, točené pivo, vstupenky na kulturní a sportovní akce. Potraviny, léky a zdravotní pomůcky, ale také knihy, noviny a časopisy se mají posunout do nižší sazby.

Jihomoravští vinaři a lidovecký ministr zemědělství Zdeněk Nekula údajně vylobbovali, že tiché víno nadále nebude zdaňováno.

Rušit se má řada výjimek, například sleva na studenty, na manželku po třech letech od narození dítěte, školkovné, osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům, odpočet za členské příspěvky odborům, zdaňovat se bude náhrada za vyvlastnění a prezidentův plat. Klesnout mají mzdy státních úředníků i jejich počet.

Konsolidační balíček: Vyšší DPH na alkohol, nižší na léky. Skončí školkovné

Na straně příjmů stát počítá se 13 miliardami navíc z povinného nemocenského pojištění ve výši 0,6 procenta ze zaměstnaneckých platů. Tím chce vláda kompenzovat to, že se nadále budou proplácet i první tři dny nemoci. Zatím není jisté, zda lidovci prosadili zvýšení firemních daní z 19 na 21 procent. Je jisté, že opozice bude mít řadu kritických připomínek. Prezident Petr Pavel byl na středeční schůzce s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou balíčku nakloněn, neboť si uvědomuje nutnost stabilizace veřejných financí.

