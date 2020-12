Za dnešek do 18:00 přibylo v Česku 708 laboratorně potvrzených případů nemoci covid-19, o 190 méně než minulou neděli za stejnou dobu. Laboratoře ale také provedly méně testů. Tuto sobotu jich udělaly 11 700, o týden dřív přibližně 14 600. Pozitivních bylo 22,8 procenta vzorků.

Od začátku epidemie se v Česku infikovalo novým koronavirem přes 519 tisíc lidí. Přibližně 85 procent z nich se uzdravilo. Aktuálně nemocných je 68 769 lidí.

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Nejvíc nyní epidemie covidu-19 zasahuje Havlíčkobrodsko, kde za uplynulých sedm dní zaznamenali 708 nakažených na sto tisíc obyvatel. Na Svitavsku zdravotníci zaznamenali v posledním týdnu 441 nově nakažených na sto tisíc obyvatel. Nad 390 nakažených na sto tisíc obyvatel za sedm dní evidují statistici na Kutnohorsku, Chrudimsku a Opavsku.

U většiny nakažených má nemoc mírný nebo bezpříznakový průběh. V nemocnici je 6,7 procenta aktuálně nakažených, což je 4565 lidí. Stav 689 z nich lékaři hodnotí jako těžký. Na počátku listopadu přitom v několika dnech přesahoval počet nakažených v nemocnicích 8200 případů a těžkých případů bylo kolem 1200.

S covidem dosud zemřelo v Česku 8102 lidí, u kterých se infekce prokázala. V sobotu stoupl počet úmrtí o 69, dnes zatím o 23 případů. Tento počet bude ale ještě pravděpodobně revidován.

Od začátku měsíce zemřelo s covidem 4559 lidí, tedy v průměru 157 denně. Za celý říjen zemřelo 2868 lidí s koronavirem.

Bodové skóre systému PES, od kterého se odvíjí plán rozvolňování, se v česku sedmý den v řadě drží na 57 bodech ze sta. Česko se proto od čtvrtka přesune ze čtvrtého na mírnější třetí stupeň pohotovosti, rozhodla dnes vláda. Dodrží-li stanovená omezení, budou moci otevřít restaurace, všechny obchody i provozovny služeb a skončí noční omezení volného pohybu.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) není pravděpodobné, že by se Česko do konce roku dostalo do nižšího než třetího stupně. Školy přejdou do třetího stupně až od 7. prosince.