Jednou z koronavirem nejvíce zasažených oblastí je vzdělávání. Školy, od základních po vysoké, byly postupně zavřeny a v minulých dnech už podruhé muselo celé školství přejít na distanční vzdělávání.

Nouzový stav na jaře byl těžkou zkouškou pro učitele, děti i rodiče. Pak přišel konec školního roku, prázdniny a s nimi uvolnění. Ale s koncem prázdnin se situace opět zhoršila. | Foto: Shutterstock

Je to nesmírně náročné jak pro profesory a učitele, kteří mnohdy musí reagovat za nová nařízení vlády doslova ze dne na den, ale i pro žáky a studenty a jejich rodiny. Karlova univerzita a skupina odborníků na vzdělávání se pokusili vypracovat ucelený plán doporučení, na co by se ministerstvo a školy měly v této situaci zaměřit, jaké vytvořit podmínky pro vzdělávání a jak využít současnou složitou situaci k pozitivním změnám v celém systému vzdělávání v České republice.