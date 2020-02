Objem listovních zásilek ročně klesá asi o desetinu, náklady ale naopak rostou. „Pokud by Česká pošta nepřikročila ke změnám, musela by navyšovat ceny všech listovních zásilek,“ uvedl včera šéf logistiky České pošty Petr Cinkl. „Očekáváme, že roční úspora bude kolem 400 až 450 milionů korun,“ řekl Deníku generální ředitel České pošty Roman Knap.

Podle listonošů je po prvních dnech fungování nového systému na jeho hodnocení příliš brzy. Rozhodně však nad změnou nejásají. „Velká většina zásilek je ale v novém režimu D+1, takže doručovatelé toho mají víc, než se čekalo, a samozřejmě nebudou stíhat,“ řekl Deníku předseda severočeské organizace Odborového hnutí zaměstnanců České pošty Petr Gajdoš.

Vedení pošty ovšem situaci vidí jinak. „Zájem je spíše o ekonomické doručení, což jsme očekávali. A tím pádem i o známky v nominální hodnotě B,“ tvrdí mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Balíky táhnou

Zatímco trh s dopisy klesá, zažívá naopak rozkvět doručování balíků. To láká nové hráče, například Zásilkovnu. Pošta ale nechce ztratit svou pozici, kdy doručuje čtyři z každých deseti zásilek e-shopů. Rozšiřuje proto síť svých Balíkoven, kde si lidé mohou vyzvednout běžné balíky obvykle do dvou minut po příchodu. Nyní jich provozuje 450, do konce letošního roku jich podle Knapa přibude více než tisícovka.

Ceny známek



* A 26 korun(obyčejné psaní doručené následující pracovní den po dni podání)

* B 19 korun(obyčejné psaní doručené zpravidla do druhého pracovního dne po dni podání)

* E 39 korun(obyčejné psaní do zemí EU)

* Z 45 korun(obyčejné psaní do zemí mimo EU)



Zdroj: Česká pošta