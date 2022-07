Lidé šetří i na oblečení. Second handy v Česku jsou opět narvané

Pochlubit se tím, že svršek, ve kterém člověk vyrazil do společnosti, koupil dotyčný v second handu, bylo ještě před pár lety bráno za faux pas. Postoj lidí k oblečení z druhé ruky se však postupem času mění. Načala to covidová doba a dokonal nástup inflace, kdy část lidí v ruce obrací každou korunu. A second handy se tak dostávají na výsluní.

Second hand Přestupní stanice v Praze | Foto: Deník/Barbora Šturmová