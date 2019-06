Adiktologové varují: Pivo není bez rizika. Polovina spotřebovaného alkoholu pochází z něj.

To, že jsou Češi největšími pijany piva na světě, je notoricky známý fakt. Potvrzují to i poslední čísla z ročenky Pivní statistika EU pro rok 2018, kterou vydala organizace Brewers of Europe, jež sdružuje národní pivovarnické asociace včetně Českého svazu pivovarů a sladoven.