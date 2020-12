„Budeme v pondělí navrhovat vládě, aby v případě, že nedojde k zásadní změně oproti stávající situaci, přešla Česká republika do systému úrovně 4 s odstupem několika dnů," potvrdil Blatný. "Nebudeme požadovat zákaz návštěv v domovech pro seniory,“ dodal ministr zdravotnictví.

Podnikatele i občany ujistil, že obchody zavírat i přes čtvrtý stupeň PES nechce, aby nedošlo k diskriminaci obchodníků. Budou ovšem muset v prodejnách dodržovat omezení v počtu zákazníků na metry čtvereční.

Co se týče skiareálů, není situace příznivá. Pokud by Česko skutečně přešlo do čtvrtém stupně PES, ministerstvo zdravotnictví by vládě navrhlo, aby si lidé na horách mohli zalyžovat, ale nemohli se ubytovat.

Blatný rovněž uvedl, že vláda zakázala prodej nejen alkoholických, ale i nealkoholických nápojů z výdejových okének restaurací a hospod. Lidé si tak nemohou koupit například ani limonádu, kávu nebo čaj. Ministr chce zabránit tomu, aby se lidé procházeli s jídlem a pitím.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček však později upřesnil, že prodej z výdejových okének možný je. Lidé si však zakoupené nápoje musí odnést domů. „Definitivně je to tak, pokud si někdo koupí něco v okénku, a je úplně jedno jestli třeba pivo v pet lahvi nebo kávu v kelímku, a vezme si to do auta nebo domů do tašky, bez problému si to může koupit. Jediné, co není možné, je to, aby si to koupil a začal to okamžitě konzumovat," řekl serveru iRozhlas.

Vyšší počty nakažených

„V tomto týdnu zaznamenáváme nárůst nakažených. Už neklesáme, je to plus 18 až 19 procet. Reprodukční číslo je 1,1 až 1,2," řekl na úvod tiskové konference Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Podobná situace je v posledních dnech i u ostatních států Evropy. „Po celé Evropě se epidemie začíná šířit rychleji. Nárůsty jsou značné," dodal.

V příští dnech se navíc má projevit rozvolnění z minulého čtvrtka, ačkoliv nějaké průniky ohledně růstu nových případů za tento týden už podle Duška nalézt lze.

Denní podíl pozitivních záchytů k počtu provedených testů je podle něj ale stále vysoko. „Sedmidenní průměr byl k 6. 12. na hodnotě 21,9 %. Ta hodnota je relativně vysoká,“ uvedl.

Rozhodnou následující dny

Zásadní podle něj je, jak se bude vyvíjet nemocnost. „V současné době tam můžeme vidět stagnaci vývoje. Je však nutné zdůraznit, že vývoj hospitalizací je až o 7 – 10 opožděn," dodal s tím, že další vývoj potřeby nemocniční péče je potenciálně rizikový a rovnováha je nejistá.

„Vývoj v následujících dnech bude podstatný,“ uvedl. Znepokojivé podle něj je počet nakažených seniorů. „Mírně začíná narůstat i počet nakažených seniorů a lidí rizikových, kteří mohou mít těžší průběh,“ vysvětlil.

Podle Duška můžeme počítat, že počet pacientů s covidem-19 v nemocnicích poroste. S tím poroste i počet nakažených zdravotníků, dodal.

„Jsme v momentě dynamického nárůstu šíření epidemie. Nárůst není výrazný, ale nemůžeme ho podceňovat. Máme velkou virovou nálož v populaci a značný počet pacientů v nemocnicích,“ vysvětlil Dušek. Důvodem je podle něj nárůst mobility a zvýšení sociálních kontaktů.

Představil i dva modely vývoje do příštího roku. „Do konce roku můžeme zůstat na hodnotách, které měříme teď. Je to ale optimističtější scénář. Pokud by narostlo reprodukční číslo, tak budeme pozorovat eskalaci šíření, která by vedla k vzedmutí populační nálože, uvedl Dušek.

Nezapomínat na roušky

„Do příchodu vakcíny rozhodují lidé a jejich chování. Aby nepředávali nákazu, dodržovali opatření, snížili riziko kontaktů a nechali se testovat,“ doporučil Dušek.

Blatný znovu zopakoval, že rouška je nejjednoduším opatřením, jak nákazu nepřenášet. „Roušky nebo respirátory výrazně omezují šíření kapének,“ dodal.

Je podle něj také potřeba omezit sociální kontakty a cílem je omezit přetížení zdravotního systému. Varoval, že lidé se mohou také nakazit nepřímo. A to buď ze vzduchu, nebo z kontaminovaných předmětů.

Vysvětlil také, jak by se lidé mohli chovat na Vánoce. Ve styku se seniorem by lidé měli nosit respirátory typu FFP 2. Zdůraznil, že pod stromeček by mohli lidé darovat svým babičkám či dědečkům respirátory. „Může jim zachránit život. Nedostanou se do nemocnice nebo do potíží,“ řekl. Zároveň vyzval Čechy, aby se nechali otestovat předtím, než za svými příbuznými zajdou.

Co pomáhá snižovat riziko nákazy:

* roušky, rozestupy, hygiena rukou – přímý kontakt

* roušky, rozestupy, hygiena rukou, větrání, dezinfekce povrchů, sociální distanc – nepřímý kontakt

Plošné testování

Hlavní hygienička Jarmila Rážová představila výsledky testování mezi pedagogy. „Celkem bylo provedeno 12 165 antigenních testů u pedagogických pracovníků, z toho pozitivních 414, tedy 3,4 procenta. Testy vytahují potencionální zdroje nákazy, tedy lidi, kteří nemají příznaky, ale mají pozitivní test. Těch byly dvě procenta. Těch, co mají příznaky, bylo 165, tedy 1,4 procenta,“ uvedla Rážová.

Zmínila rovněž i plošné testování. Lidé se budou moci nechat otestovat od 18. prosince. „Testovat se mohou nechat všichni občané ČR, pokud se prokážou průkazem pojištěnce či náhradním dokladem, nejvýše však jedenkrát za pět dní," dodala.

Řeč přišla i na chystané dobrovolné očkování. Blatný upozornil, že by lidé neměli věřit falešným právám, které se šíří internetem. Očkování není nebezpečné a nemůže způsobit vážnou nemoc.

"První omezené množství dávek vakcíny očekáváme v lednu 2021. V prvním čtvrtletí by mohlo být naočkováno 1 120 tisíc lidí," doplnil koordinátor očkování proti koronaviru Zdeněk Blahuta.

Rizikové skóre PES o víkendu stouplo na 64 bodů ze sta, což by odpovídalo hodnotám čtvrtého rizikového stupně. Vláda ale zatím o zpřísnění protiepidemických opatření, která od minulého čtvrtku odpovídají třetímu stupni, nerozhodla, přestože podle původní metodiky se mělo zpřísnit po třech dnech. Podle ministra je ale PES jen jedním ze zvažovaných kritérií.

Pouze Praha a Plzeňský kraj jsou v bodové škále pod 60 ze 100 bodů. Většina krajů ale mezi týdně výrazně narostla. Celorepublikové skóre zůstává na 64 bodech.

Jestli bude třeba přijmout přísnější opatření, až k tomu dojde, bude vláda rozhodovat v pondělí. Ministr ale už ve čtvrtek deklaroval, že i ve čtvrtém stupni tentokrát zůstanou otevřené obchody, aby nebyly znovu zvýhodněny velké supermarkety, které kromě potravin prodávají i další sortiment.