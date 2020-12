Policejní hlídce na Dálnici D11 z Poříčan u Českého Brodu se na jejich novém tabletu umístěném na palubní desce rozsvítila červená kolonka s číslem registrační značky jednoho z projíždějících aut. Hlídka okamžitě zpozorní. Podle doplňující informace se dozví, že právě odhalili řidiče, který nemá zaplacený dálniční poplatek. Pro hlídku to znamená auto zastavit a zkontrolovat.

V tomto konkrétním případě ale za neplatičem nevyráží, protože jde o zkušební provoz zcela nové technologie. Ta má od ledna, kdy začnou platit nové elektronické dálniční známky, odhalovat potencionální neplatiče.

Zkušební provoz běží už zhruba týden a policisté i celníci se s ním učí zacházet a takzvaně vychytávat mouchy. Argosem by mělo být postupně vybaveno třiačtyřicet policejních aut, patnáct sad by měli dostat celníci.

„Zařízení je složeno ze tří částí, takzvaného kufru, kamery a tabletu, na němž se zobrazují informace o projíždějících vozidlech. V testovacím režimu zatím nepracujeme s reálnými daty. Pro testovací účely jsme si vytvořili fiktivní databázi podle krajů, na jejímž základě ověřujeme správnost funkcí,“ vysvětlil v pátek novinářům v Poříčanech Jan Paroubek ze společnosti Cendis, která systém dodává.

Systém na tabletu je nastaven podobně jako semafor. Zelená barva znamená, že auto má zaplaceno, oranžová mají auta, která jsou od poplatku osvobozena, jako například elektromobily, a červená znamená problém.

Systém odhalí i propadlé technické

„Červené rozhraní muže kromě nezaplaceného poplatku znamenat i to, že je vozidlo v pátrání například proto, že je v systému nahlášeno jako kradené,“ řekl Paroubek.

Argos také zjistí, zda má auto platnou technickou, jestli je pojištěné, či je v registru dlužníků, například kvůli nezaplaceným pokutám. Všechny informace se navíc zobrazují v reálném čase.

Systém policisty dokonce upozorní, zda už vozidlo prošlo kontrolou, či nikoli. Používat ho mohou jak v klidu, tak i za jízdy. Pro policisty byl doteď problém při kontrolách rozlišit, kdo má platnou známku a kdo nikoli, což by měl systém usnadnit. Kontrolovat budou moci i vozidla na čerpacích stanicích.

Argos je kromě registrační značky schopen rozeznat i barvu a typ vozidla. Celý systém je propojen i s kamerami na mýtných branách.

„Díky tomu se dá říci, že každé vozidlo, které nebude mít uhrazeno poplatek, bude při projetí brány odhaleno. Budeme sice vědět, že pod tou branou projel neplatič, ale aby byl pokutován, musí ho zastavit hlídka celní správy nebo policie,“ vysvětlil mluvčí Covidis Martin Opatrný.

Pro policisty i celníky je Argos velmi praktický a všestranný nástroj. Ze svého auta se mohou přes tablet totiž propojit na dálku s jakoukoli mýtnou branou, která potencionálního neplatiče odhalí a hlídka si na něj bude moci kdekoli na trase počkat a zastavit ho.

„Testovací provoz se především zaměřuje na rozpoznávání registračních značek, aby byl systém, co nejefektivnější,“ konstatoval Michal Hodboť z Policejního prezidia ČR.

Nemožné obelhat systém

Ti, kteří už nyní přemýšlí jak systém obelhat, budou podle Opatrného zklamáni. Podle něj je to prakticky nemožné.

„Lidé jsou samozřejmě vynalézaví, ale tím, že je systém elektronický a je vázán na konkrétní registrační značku, nenapadá nás, jak aby se dal obejít,“ míní Opatrný. Například zakrytá značka, či její část, se hlídce automaticky zobrazí červeně.

Pro motoristy by měly být elektronické známky spíše výhodou. Kromě toho, že nebudou muset z okna pracně seškrabovat ty papírové, mohou si zvolit libovolný začátek platnosti známky, při výměně předního okna nebudou mít problém se sháněním nové papírové známky, snadnější by měla být i registrace pro řidiče osvobozené od poplatků, a praktičtější by to mělo být i pro firmy, které mají více vozidel a nakupují známky hromadně.

Policistům a celníkům by měl systém zefektivnit jejich práci a státu by měl přinést úsporu zhruba 120 milionů korun ročně, což jsou zhruba náklady na papírové známky.

Celý systém elektronických dálničních známek včetně jejich kontroly by měl naplno začít fungovat od 1. ledna 2021. Elektronickou známku si řidiči mohou začít kupovat už příští týden od 1. prosince. K dostání by měly být na většině pošt a pobočkách Euro Oil.