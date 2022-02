Celkově se do hlasování zapojilo devadesát sportovců. "Což je procentuálně více, než bývá normálně. Když to tedy řeknu slovy politiků, tak vlajkonoši mají docela silný mandát," doplnil Doktor.

Jednatřicetiletý Březina je jedním z nejzkušenějších sportovců v české výpravě, chystá se na čtvrtý olympijský start. Stejně stará Mills pomohla ženské hokejové reprezentaci k historicky první účasti pod pěti kruhy.

"Myslím si, že je to velice dobře vybraná dvojice a že nás bude důstojně reprezentovat," řekl Doktor. Počítá s tím, že na zahájení půjdou zejména sportovci ubytovaní v pekingské olympijské vesnici. "Cestování z hor je docela komplikované. Sportovců by mělo být přibližně padesát," dodal šéf české výpravy.

Březinovi to ještě nedochází

Mills přiznala, že ji rozhodnutí sportovců zaskočilo. "Jsem z toho v šoku, ještě se mi to nepodařilo vstřebat. Je to obrovská čest a možná i proto jsme z toho v šoku. Je to radost, že mohu reprezentovat Českou republiku ještě více než jen ve sportu," uvedla Mills.

Ze velkou čest považuje důvěru i Březina. "Ještě mi to úplně v hlavě nedochází a myslím si, že oběma nám to dojde až s vlajkou půjdeme a budou vyhlašovat naši zemi," řekl Březina.

Brněnský krasobruslař, který žije s manželkou v USA, je zkušeným olympijským "harcovníkem". Tuší tak, co jej čeká. "Slyšel jsem, že na předchozích olympiádách byly některé vlajky dost těžké, tak uvidíme. Kdyžtak se vystřídáme," pousmál se Březina.

"Od toho tam jsme dva, společně se s tím popereme," doplnila jej Mills, která také žije v zahraničí. "Od patnácti žiju v cizině, takže pro mě je vlajka spojení s domovem. Návrat do své země. Je to možnost reprezentovat celou Českou republiku, nejen sportovce, ale i ženy, muže, děti, je to opravdu velká pocta," dodala.

Dva sportovci - muž a žena - nesli českou vlajku na zahájení olympijských her poprvé loni v létě v Tokiu, kde se o tuto poctu podělili tenistka Petra Kvitová a basketbalista Tomáš Satoranský.

Alena Mills, roz. Polenská

(* 9. června 1990, Kutná Hora)



Česká lední hokejistka, která hraje v útoku ruského prvoligového klubu Dynamo Petrohrad a je kapitánkou české reprezentace.



Je odchovankyní klubu SC Kolín. V roce 2007 odešla studovat do zámoří, kde hrála za tým Brownovy univerzity a získala bakalářský titul v oblasti mezinárodních vztahů. Od roku 2013 je profesionální hráčkou petrohradského Dynama.



S českou reprezentací získala bronzové medaile na Mistrovství světa v ledním hokeji žen do 18 let 2008. V seniorské kategorii vyhrála s českým týmem divizi IA Mistrovství světa v ledním hokeji žen v letech 2012 a 2015 a v elitní divizi skončila v roce 2016 na šestém místě. Získala cenu pro nejužitečnější hráčku MS 2015. Celkově v reprezentaci odehrála 72 zápasů, v nichž zaznamenala 35 branek a 29 asistencí.



Věnuje se také inline hokeji, působila v klubu IHC Roller Storm Praha. Je majitelkou zlatých medailí z mistrovství světa žen v inline hokeji z let 2008 a 2010 a stříbrné z roku 2009.



V letech 2013 a 2015 byla v anketě Zlatá hokejka vyhlášena nejlepší českou hokejistkou.



