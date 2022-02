„Z týmu jsem cítil, že hráči jeden za druhého makali, drželi se a povzbuzovali se. Z týmu čišela víra a mělo to rysy živého organismu. Byli tam dobří hráči jako Kovář, Červenka nebo Sobotka, kteří dělali černou práci. Nechávali si naložit u mantinelu, forčekovali. Byli tam letci typu Sedláka a Hyky. Největší hráč byl Krejčí, který se podle mě choval jako lídr. Dobře komunikoval, okamžitě běžel gratulovat někomu, kdo udělal dobrý zásah, zablokoval střelu,“ vyjmenovává.

Přestože tým dokázal mít v zápasech herní převahu, nedařilo se mu ji promítnout do konečných výsledků. Jasným příkladem toho byl hned první zápas s Dánskem. Češi přestříleli soupeře 40:17, ale padli 1:2.

„Sice prohráli, ale zápas se mi líbil. Prvních deset minut to byl neskutečný uragán. Kdo dělal jakýkoliv sport, ví, že můžete hrát výborně a stejně prohrát. Hokej je hrozně vyrovnaný,“ říká bývalý kapitán Kladna.

Češi následně ve skupině udolali Švýcary 2:1 po samostatných nájezdech a v divoké přestřelce přetlačili silné Rusko 6:5 po prodloužení. V osmifinále tak stanuli opět proti zemi helvétského kříže, se kterou se porvali o účast ve čtvrtfinále. Češi v utkání brzy vedli, pak ale inkasovali dvakrát během 13 sekund a už jen marně dotahovali.

„Nevím, jestli poslední zápas byl svázaný nervozitou, nebo byli hráči unavení. Tyhle informace z týmu zatím nevíme. Vypadalo to ale, že se svázali a nedokázali to urvat. Poslední výkon a zápas turnaje je bohužel vždycky nejvíc vidět,“ komentoval osmifinálovou porážku Zajíc.

Ať bylo za nepovedeným výkonem cokoliv, český tým se s olympijským turnajem rozloučil v nejkratším možném čase. „Je to obrovské zklamání pro lidi, pro děti a pro celý náš hokej. Pořád si budeme říkat, že ztrácíme ve světě tvář, což je určitě pravda,“ lituje Zajíc, kterému je jasné, že se teď bude hodně mluvit i o trenérovi Filipu Pešánovi a jeho dalším působení u reprezentace.

„Filip Pešán získal ostruhy v českém hokeji po právu. Vzdělává se a na klubové úrovni dosáhl velkých úspěchů. Je fajn, že svaz reagoval na úspěšného trenéra a dal ho tam,“ pochválil Zajíc současného lodivoda. „Musíme si uvědomit taky to, že trenér má vliv na spoustu věcí, ale ve chvíli, kdy se hodí buly, musí mít mužstvo takové osobnosti, aby zápas zvládly samy,“ doplnil.

Měl by podle Zajíce současný trenér na lavičce národního týmu skončit? „Tyhle otázky se pokládají velmi jednoduše. Já myslím, že má hluboký přehled a vzdělání v hokeji. Pro mě je jedním z kandidátů na další působení u áčka. Když se budeme bavit o dalších trenérech, kteří by chtěli přijít místo něj, tak mi je vyjmenujte a já si to dám na váhu. Vystřelit, že ho nechci, a nemít člověka, který by to vzal za něj, mi přijde zbytečné,“ vysvětluje Zajíc a netají, že ho neúspěch na olympiádě mrzí.

„Je mi to líto a štve mě to. Zase jsme nedokázali ten úpadek otočit opačným směrem, ale věřím, že kvalitní hráče máme a touhle cestou se nám to vrátí. Budu v to věřit pořád,“ zakončuje.