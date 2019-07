Dva řidiči se zákazem a jeden pod vlivem alkoholu. Taková je bilance odhalení, k nimž na silnicích Prahy-západ dospěli policisté během jediného dne. V pondělí o tom informovala mluvčí berounské policie Marcela Pučelíková.

Zmiňovaným dnem byla sobota 20. července, kdy první zápis do knihy hříchů přibyl už deset minut po půlnoci. Stalo se to v Rudné, kde hlídka z hostivického obvodního oddělení zastavila v Dvořákově ulici ke kontrole 36letého muže za volantem Škody Octavia. Ukázalo se, že na šoférské sedačce neměl co dělat – vyšlo totiž najevo, že má zákaz řízení platný až do 12. prosince.