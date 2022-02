O tom, že smrtelné zranění ženě způsobil právě její manžel, který zřejmě neunesl, že se ním chtěla nechat rozvést, se v okolí spekulovalo. Objevovaly se však i dohady, že se mohla zranit sama, a to zřejmě nešťastným pádem v opilosti. Právě tak se snažil vysvětlovat okolnosti tragédie souzený muž: manželka prý spadla hlavou na roh sprchového koutu v koupelně. On sám to ale neviděl a ani neví, kdy se to stalo, protože sám to přehnal a alkoholem – nejprve popíjeli se ženou přes den na procházkách s kočárkem pivo a posléze večer, když přišla návštěva, z darované láhve – a šel si lehnout. Vyspával prý až do časných ranních hodin, kdy ho probudil plačící syn.

Ženu na ubytovně v Suchdole někdo umlátil. Já to neudělal, hájí se manžel

Když se ukázalo, že těžká zranění hlavy nemohla být následkem pádu, ale šlo o důsledek opakovaných útoků, nabídl vysvětlení právě v souvislosti s návštěvníkem: zašel k nim ženin známý z dřívějška, kterého nedlouho předtím potkali v hospodě. Když on si šel lehnout, dotyčný byl zrovna na odchodu; mohl se prý ale vrátit – a kdo ví, co se dělo pak… Nebo mohl do nezamčeného pokoje zavítat i někdo další. Soud ale L. B. neuvěřil.

Podle svědeckých výpovědí měli manželé hodně bouřlivý vztah, okolím vnímaný jako „italské manželství“. Hádky prý byly něčím zcela běžným, pak zase přicházelo usmiřování. Někteří svědci však hovořili o tom, že vše zašlo mnohem dál a žena chtěla od manžela odejít, protože se bála jeho násilnického jednání. Otec zesnulé se dokonce netajil přesvědčením, že kdyby rázně zasáhla policie, mohla být jeho dcera naživu.