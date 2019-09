Pěkný úlovek si mohou na své konto v těchto dnech připsat kolínští kriminalisté. Povedlo se jim totiž dopadnou dvojici mužů, kteří podle všeho dlouhodobě vykrádali obchody na Kolínsku, ale i v jiných regionech.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

V této chvíli se povedené dvojce mužů ve věku čtyřicet a jednapadesát let podařilo prokázat vloupání do dvanácti prodejen na Kolínsku a Hrálovehradecku. Dvanácti vloupaček se dopustili během jednoho měsíce, a to letošního května.