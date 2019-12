V případu totiž figuruje čtyřicátník Tomáš P. pocházející z fotbalové rodiny, známý i svým působením na hřištích v Nespekách i jinde v okrese.

Tomáš P. se v regionu uvedl jako hráč místních soutěží – a asi nejvíc se svým sportovním uměním proslavil před 13 lety. Na jaře roku 2006 bulvár objevil, že se, ač hráč I. B třídy, objevuje na televizní obrazovce z českých fotbalistů nejčastěji: jeho kop byl součástí znělky Sportovních novin TV Nova.

Tehdy v té souvislosti řekl deníku Aha!, že byť měl jako dorostenec před sebou dobré vyhlídky, podle příkladu slavného otce Antonína si život nenalinkoval: ve chvíli, kdy se „lámal chleba“, zvolil jinou cestu. „Tehdy jsem dal přednost kamarádům, diskotékám a holkám,“ svěřil se bulváru. Na zelených pažitech Benešovska pak budil pozornost i v dalších letech – a pořád je známou postavou. Nebýt těchto souvislostí, prošlo by soudní líčení zřejmě bez pozornosti.

Soudně projednávaná kauza se týká nebezpečného vyhrožování, prováděného vytrvale, byť na dálku, a také neoprávněného vymazání elektronických dat. Prozatím poslední verdikt padl ve středu – a je to podmínka.

Devět měsíců s dvouletou zkušební dobou, během níž platí povinnost zdržet se kontaktů s poškozenou, upřesnila Deníku mluvčí Okresního soudu v Benešově Sandra Kimmelová. „Obžalovaný byl uznán vinným podle paragrafu 354 odst. 1a, c a e trestního zákoníku – a také paragrafu 230 odst. 1, 2b,“ konstatovala s odkazem na ustanovení umožňující vyměřit až dvouletý trest.

Rozsudek zatím není pravomocný, ačkoli se obžalovaný i státní zástupce práva na odvolání vzdali přímo v jednací síni po vynesení rozsudku. Kimmelová vysvětlila, že odvolání ještě mohou podat další osoby, jimž rozhodnutí soudu teprve bude doručeno. Pokud by se tak stalo, věcí by se opětovně zabýval odvolací senát Krajského soudu v Praze; jinak by už mělo jít o verdikt konečný.