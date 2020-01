Když se plánovaná akce podaří, má smysl úspěšný postup zopakovat. To je pravidlo, jímž se řídil muž, jehož plány zmařila ostraha prodejny v Čelákovicích. Nyní čelí stíhání pro krádež, přičemž v případě odsouzení může být ve hře až dvouletý pobyt za mřížemi.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

„Vybrané potraviny v obchodě nezaplatil – ba naopak; vrátil se pro další,“ shrnula jeho počínání Eva Hašlová z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ. Připomněla skutek, který se odehrál za bílého dne; ve středu dvě hodiny po poledni. „Devětadvacetiletý muž v obchodě s potravinami vložil vybrané zboží do košíku. Neměl zřejmě v úmyslu zaplatit – zboží provezl z prodejny ven, kde je přeložil do zaparkovaného vozidla,“ přiblížila Hašlová, co se odehrálo.