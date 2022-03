„Muž je policistům dobře znám, není to totiž poprvé, co před nimi začal ujíždět. Měl k tomu „své“ důvody, má totiž vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel až do roku 2026. To ho ale asi příliš netrápí, protože bez řidičského průkazu, řídí vozidlo opakovaně,“ popsala mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.