Co přesně se uvnitř věznice odehrálo a za jakých okolnosti se dozorkyně ocitla s uvězněným mužem o samotě, Vězeňská služba ČR neupřesnila. Její mluvčí Petra Kučerová Deníku řekla, že pouze může potvrdit, že k události došlo. „Vzhledem k tomu, že případ šetří Policie ČR, nebudeme poskytovat žádné podrobnosti,“ konstatovala. Nekomentovala tedy ani další opatření či postup. Pokud dojde k mimořádným událostem podobného charakteru, bývá například obvyklé, že jejich aktéři jsou neprodleně přemístěni do jiné věznice. Zda k tomu došlo i v tomto případě, nicméně Kučerová neuvedla.

K podobnostem skutku (k němuž připomněla, že to není „úplně čerstvá“ událost, jestliže k ní došlo 8. listopadu v průběhu dne) se nechtěla blíže vyjadřovat ani mluvčí územního odboru středočeské policie v Kolíně Martina Fejfarová. „Napadením se sexuálním podtextem se zabývají nymburští kriminalisté, uvedla pouze. „Probíhá šetření, zjišťují okolnosti celé události,“ konstatovala Fejfarová. Více však neprozradila; neupřesnila ani to, jaká byla použita právní kvalifikace.

Sexuální aféra, avšak zcela jiného charakteru, byla s jiřickou věznicí spjata v minulosti. V roce 2001 vyvolalo značnou pozornost obvinění – shodou okolností také vztahující se k 8. listopadu – 24leté vězenkyně, že ji zbil a znásilnil odsouzený zloděj aut, kterého za do ní cely tamějšího eskortního střediska za úplatu pustil jeden z dozorců. Oba muži popřeli, že by k takovému činu došlo (příslušník vězeňské služby uvedl, že se nestalo nic z toho, co je mu kladeno za vinu, a na žádného z údajných aktérů z řad odsouzených si ani nevzpomíná; naopak vězeň-recidivista připustil, že dozorce uplatil dvěma tisíci korun a hodinkami, aby ho s mladou ženou nechal hodinu o samotě – avšak vše se odehrávalo dobrovolně). V listopadu 2003 nicméně nymburský soud rozhodl o jejich vině.