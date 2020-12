Vše v létě odstartovaly informace serveru SeznamZprávy, jenž podle takzvané sto šestky, zákona o svobodném přístupu k informacím, požádal o zveřejnění výše odměn dvou desítek vybraných úředníků. Lidí, které označil jako blízké spolupracovníky tehdejší hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). Tabulka, kterou úřad poskytl, vyvolala haló: jak pro výši částek, které obsahovala, tak naopak kvůli tomu, co neobsahovala. Chyběly konkrétní jména či funkce – úřad totiž požadované informace poskytl v anonymizované podobě.

Vzedmulo to rozsáhnou vlnu kritiky směřované na hejtmanku; s výzvami, aby odměny přestala tajit. Pokorná Jermanová se společně s ředitelem krajského úřadu Jiřím Holubem snažili vysvětlovat, že je na místě chránit údaje týkající konkrétních lidí – a především hejtmanka stojící v čele samosprávy s platy úředníků (s výjimkou právě nejvyššího šéfa úřadu Holuba) nemá nic společného: to je věcí úřadu a konkrétních nadřízených.

S valným pochopením se takové vysvětlení nesetkávalo; s netajeným nesouhlasem se k němu stavěla i tehdejší opozice v krajském zastupitelstvu. Nakonec věc skončila na ministerstvu vnitra, jež rozhodlo, že kraj musí zveřejnit alespoň údaje týkající čtyř nejvýše postavených úředníků. Úřad se v říjnu bránil podáním správní žaloby. Nynější hejtmanka Petra Pecková (za STAN) reagovala, že jakmile bude mít tuto možnost, zařídí vzetí této žaloby zpět.

Na tahu má být ministerstvo

I když v listopadu kraj vyhověl zveřejněním čtveřice požadovaných údajů (vyhnul se tak hrozbě exekuce, jelikož správní žaloba neměla odkladný účinek pro vykonání příkazu ministerstva), kauza tím neskončila. Rozhodnutí o zbývajících 16 jménech postoupilo do správního řízení, jež bylo pozastaveno v reakci na podanou správní žalobu. A ministerstvo překvapilo podnětem, aby ji kraj zpět nebral: bylo by dobré nechat ji běžet, aby soud rozhodl a vznikl tak precedentní verdikt, z něhož by bylo možno vycházet v budoucnu při podobných případech. Vlastně jde o to určit, zda v tomto případě veřejný zájem převažuje nad zákonem garantovanou ochranou soukromí a osobních údajů. Právě to na samém počátku připomínal už ředitel Holub. A sám neměl pochybnosti: odpovědí bylo poskytnutí údajů pouze v anonymizované podobě.

Ministerstvu kraj nevyhoví, řekla Deníku nynější hejtmanka Pecková. „Ano; projevilo zájem pokračovat v projednávání žaloby, aby soud v otázce proporcionality udělal jednou provždy jasno,“ potvrdila. Uvedla nicméně, že po debatách s právníky bude žaloba stažena. S tím, že pak se řízení o poskytnutí informací na ministerstvu obnoví – a vše se bude řešit znova. Sám o své vůli však kraj zveřejnit další jména nemůže, protože by čelil riziku žalob a náhrady škody.

Rozruch kolem odměn krajských úřadníků

- Z anonymizované tabulky (bez uvedení jmen i zastávaných postů) vyplynulo, že někteří z úředníků v letech 2018 a 2019 vedle svého něžného platu pobírali pravidelně vyplácené odměny ve výši desítek tisíc korun měsíčně; maximem bylo 85 tisíc

- Rozruch vyvolalo, že se vybraní jedinci dostali na měsíční příjem i mezi 120 a 150 tisíc korun hrubého; v jednom případě dokonce na 190 tisíc

- Uvedení konkrétních jmen či pracovních pozic ředitel krajského úřadu Jiří Holub odmítal s odkazem na zákon o ochraně osobních údajů, ochranu soukromí a zachování bezpečnosti konkrétních úředníků i jejich rodin, ohrožených podle něj šikanováním i vyvoláváním nenávisti; zveřejnil pouze své vlastní příjmy

- Kraj, i když se bránil správní žalobou podanou k Městskému soudu v Praze, splnil informační příkaz ministerstva vnitra a zveřejnil odměny čtyř nejvýše postavených úřadníků; zbývajících 16 jmen, kdy se jedná i o lidi pracující na nižších pozicích, zůstává předmětem správního řízení

- Nejvyšší odměny dostával na úřadě ředitel Holub: předloni obdržel k platu navíc 880 tisíc korun, loni 970 tisíc; jeho zástupce pro sekci řízení úřadu a majetku Roman Šubert bral v obou sledovaných letech navíc kolem 740 tisíc, Jakub Aleša zastávající dříve stejný post předloni 780 a loni 665 tisíc a někdejší zástupce ředitele pro sekci veřejných služeb Jindřich Schenk dostal předloni navíc 760 tisíc a loni čtvrt milionu; kromě Holuba z úřadu postupně odešli ještě před propuknutím kauzy