Dalších prozatím 11 Pol Pointů funguje jako poloobslužné pracoviště: na obecních či městských úřadech, jejichž zaměstnanci otevřou dveře a spustí techniku. Pak už také následuje videokonferenční přenos.

Funguje i bezpečná místnost

Nejnověji byl bezobslužný Pol Point zprovozněn v Kostelci nad Černými lesy na Praze-východ: přímo v budově obvodního oddělení v Kutnohorské ulici. Tedy na policii – avšak příchozí nemusí čekat na příjezd konkrétního policisty z terénu ani zavítat na typické policejní pracoviště. Může to nejen ušetřit čas, ale třeba i usnadnit rozhodování někomu, kdo chce oznámit nějakou „choulostivou záležitost“ – třeba domácí násilí nebo delikt sexuálního charakteru. Může jít ale i o jiné skutky: není výjimkou, že oběť trestného činu vnímá výslech na policejní služebně jako další újmu, i když jde třeba „jen“ o okradení…

Tradičně se prvním z místních, kdo si fungování nového zařízení vykoušel v praxi, stal starosta – zde Jan Černý (Kostelec Sobě). Pol Point mu přijel představit ředitel středočeské policie Václav Kučera, jenž s nápadem na zřízení této jinde neznámé služby před časem přišel. Postupně se Pol Pointy budují od předloňského února; první začal fungovat v Karlštejně.

Pokud někdo chce využít bezobslužný Pol Point, zazvoní na speciálně označený zvonek. Na dálku mu otevře dveře služba z jednoho ze dvou centrálních míst označovaných jako OPTO (oddělení příjmu trestních oznámení). Poté, co občan vstoupí, se dveře uzavřou pro přístup dalších osob: on sám může odejít kdykoli, ale nikdo další se za ním nedostane, zdůrazňuje Kučera, že jde současně o „bezpečnou místnost“. S tím, že pokud by se třeba někdo dobýval dovnitř, policisté mohou být na místě velmi rychle a účinně zasáhnout.

Se službou na OPTO je příchozí okamžitě v kontaktu prostřednictvím kamer s mikrofony a monitorů. Nahrávka s jeho výpovědí se přikládá ke spisu, když je věc předána k vyřízení příslušnému policejnímu pracovišti, připomněla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. „Není tak nutné nic podepisovat,“ konstatovala. Zdůrazňuje současně, že využití Pol Pointu není určeno pro řešení neodkladných situací – nenahrazuje tedy tísňovou linku. „V případě ohrožení života či zdraví je nutné bezodkladně kontaktovat linku 158,“ zdůraznila Suchánková.

Bezobslužné místnosti je možné využívat v době provozu OPTO: denně od osmé ranní do desáté večer. Opravdu denně: i o víkendech a svátcích. Poloobslužné Pol Pointy zřízené na obecních a městských úřadech jsou v provozu tehdy, kdy je tam otevřeno. Jejich proškolení pracovníci otevřou dveře, zprovozní spojení s policejní službou a ověří totožnost příchozího. Pak odcházejí, takže už nejsou svědky toho, co se projednává v rámci videokonference.

Funguje i kamera na mobilu

Součástí systému Pol Point je také možnost komunikovat s policií odkudkoli – s využitím vlastního počítače, tabletu nebo o chytrého mobilu. Vyžádat si takovýto kontakt je možné pomocí e-mailové adresy krps.polpoint@pcr.cz. Spojení funguje skutečně odkudkoli, kde je k dispozici přístup z internetu: středočeská policie tak přijala třeba oznámení o vloupání do rodinného domu, které majitel podával, když byl s rodinou na exotické dovolené; o tom, co se doma stalo, se dozvěděl ze záběrů z kamerového systému, jež mu dorazily na mobil.

Této technologie také policisté využívají, pokud si třeba potřebují na dálku dodatečně pohovořit se svědky. Takovéto výslechy lidí, prováděné v jejich domácím prostředí (nebo třeba v době, kdy jsou v zaměstnání), se již poměrně rozšířily.

Kde jsou v provozu videokonferenční místnosti policie



- Bezobslužné Pol Pointy: Čechtice, Dobrovice, Hořesedly, Karlštejn, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Labem, Králův Dvůr, Křinec, Lysá nad Labem, Rožmitál pod Třemšínem, Sadská, Slaný, Týnec nad Labem, Týnec nad Sázavou, Zdice, Zruč nad Sázavou – a také Lázně Kynžvart (v Karlovarském kraji)



- Poloobslužné Pol Pointy: Kamýk nad Vltavou, Krásná Hora nad Vltavou, Křivoklát, Lány, Mladá Boleslav, Přerov nad Labem, Pyšely, Rudná, Sedlec-Prčice, Stochov, Velvary



