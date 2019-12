Šok! U popelnic nalezli lidé černý batoh plný použitých stříkaček

Tak takový nález rozhodně objevit nechcete! Jen těžko se popisuje to, co nalezli lidé u popelnic v Tyršově ulici v Kolíně. Byl to černý batoh plný použitých injekčních stříkaček a dalšího „nádobíčka“, které používají narkomani k injekční aplikaci drogy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Alena Šrámková