/AUDIO/ Obavy z takzvaného úchyla brousícího po Říčansku, jež se před měsícem objevovaly s odkazem na zcela konkrétní případy nepatřičného chování neznámého muže za volantem osobního auta, snad červeného, policie mírní. Nepodařilo se zajistit informace o čemkoli, co by se v této souvislosti byť jen blížilo k hraně zákona.

Vyjádření policisty Zdeňka Chalupy k údajnému úchylovi v okolí Říčan. | Audio: Policie ČR

Nemá na děti spadeno starší muž s podivnými sklony a nečestnými úmysly? Tahle otázka v polovině dubna doslova visela ve vzduchu v Tehově na Praze-východ i v širším regionu Říčanska. Jak radnice, tak policie varovaly veřejnost na základě informací o dvou případech, kdy právě v Tehově měl děti oslovit šedovlasý řidič v odhadovaném veku 50–60 let a vehementně je lákat do svého auta. Sice děti svezení odmítly a vlastně se nic nestalo, ale možná se stát mohlo. Nebo by se mohlo stát v budoucnu! A vyrojily se pak i další informace: nemělo se jednat jen o Tehov…