S opilci jako by v Kolíně se roztrhl pytel

S opilci jako by se v Kolíně poslední dobou roztrhl pytel. Občas sérii tradičních výjezdů městských strážníků k opilcům prostřídá nějaký ten narkoman. Do Bezručovy ulice vyjížděli například strážníci na oznámení, že pod lavičkou leží nějaký muž v montérkách. Byl to známý opilec.

Opilec pod lavičkou v Kolíně. | Foto: Městská policie Kolín