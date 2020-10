Podle dostupných informací se už jednáním agresivního školáka zaobírá také policie. Ta s ohledem na věk obou účastněných však nechtěla sdělit bližší informace.

Případ by si mělo v příštím týdnu převzít státní zastupitelství a bude se jím zabývat soud pro mladistvé.

"Mezi dětmi se vypráví, že tento agresivní hoch nepoužil pouze své pěsti, ale údajně i boxera, což je opravdu hrůza. Doufám, ze to tak nebylo. Nicméně tenhle agresor toto neudělal poprvé, vyhrožoval i mému synovi a ještě okrádá děti a následně jim vyhrožuje, že dostanou do držky, pokud něco někde ceknou. Nebál se sprostě hulákat a machrovat na mého syna přede mnou, když jsme šli pres přechod. Normální grázl je to, kterého se děti bojí. Pochopím klukovskou rvačku, ale tohle už je za hranou," uvedla k případu na sociální síti žena, který si nepřála být v médiích jmenovaná.

Další ohlasy ze sociálních sítí



Kuba Mašín: Daly si do tlamy a řeší to policie. Za mě jsme si dali do tlamy a nikdo nic neřešil, maximálně jsme dostali do tlamy doma za to.



Kája Švarc: Přesně, za barákem jsem si dali do tlamy a za týden bylo všechno v pohodě a nikdo to neřešil.



Martina Dvořáková: Myslím si, že je rozdíl mezi rvačkou a rvačkou. Ale tady ten sráč ho tluče do hlavy, jak když ho chce zabít. A teď se vžijte do toho, že by to bylo vaše dítě. Moje kamarádka se kvůli šikaně zabila.

Brutálně zbil nevinného chlapce

K brutálnímu napadení mladého chlapce došlo před rokem například na hřišti v ulici Na Potůčku v Sedlčanech na Příbramsku. Místní mladík tam před zraky dalších vrstevníků surově zbil slabšího kluka, jenž se ani nebránil. Alarmující je fakt, že mu nikdo z přítomných nepomohl. Místo toho přihlížející natáčeli nechutné video, které se dostalo na internet. Inkriminované záběry vyděsily i zkušené kriminalisty. Napadený chlapec skončil v nemocnici, kde mu lékaři zjistili otřes mozku a poranění v krajině břišní.