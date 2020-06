Na svobodě pobyl pouze několik měsíců – a už je za mřížemi zpět: česká na soud ve vazbě. „Za spáchané skutky mu hrozí pobyt za mřížemi až na deset let,“ upozornila ve čtvrtek policistka Eva Hašlová, že dotyčný rozhodně není podezřelý z maličkostí. A vrátil se k tomu, co znal už v minulosti. „Během dvou týdnů páchal jak majetkovou, tak násilnou trestnou činnost,“ konstatovala.

Připomněla, že v polovině května chodil tento muž nakupovat bez placení – a to doslova. Policisté zaznamenali tři případy, kdy v Brandýse zašel do obchodního domu, vybral si zboží – dohromady jeho hodnota přesáhla dvacet tisíc – a následně utekl, aniž by se zdržoval zastávkou na pokladně. Naposledy to bylo 15. května, kdy ho zadržela ostraha obchodu a předala policii.

Tohle však zůstalo jen u sepisování; k uvalení vazby ještě nebyl důvod. Recidivista tak měl příležitost navázat i násilnými skutky. Ty bez jakéhokoli zjevného důvodu odstartoval podvečerním pokřikováním na 26letého muže, který ho znal od vidění; velmi záhy ale přitvrdil.

„Během nadávek se k němu rozeběhl, zaútočil na něho pěstmi a povalil ho na zem. Než z místa utekl, stihl poškozenému sebrat osobní věci,“ uvedla Hašlová. S tím, že jen o něco později se jeho terčem ještě stal 24letý muž, který ho také znal od vidění. Tentokrát to skončilo zraněním hlavy.

Do třetice útok přišel v případě, kdy se pachatel napadení vydal za 34letým známým přímo k němu domů. „Útočník ho znal díky přítelkyni poškozeného,“ upřesnila Hašlová. „Po fyzickém napadení se poškozený musel nechat ošetřit v nemocnici,“ doplnila. Pak už přišel konec řádění. „Spadla klec, agresor skončil ve vazbě,“ uvedla Hašlová.