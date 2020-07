Osmadvacetiletého muže, který měl v sobotu 4. července večer napadnout nožem dvě ženy a ihned po činu utéct, policisté obvinili z vraždy. Nyní čeká na rozhodnutí o vazbě. Starší žena zraněním na místě podlehla.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Tomáš Kubelka

„Dne 5. července 2020 se policistům podařilo podezřelého muže, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání, zadržet a umístit do policejní cely. Následující den, po provedení procesních úkonů, pak vrchní komisař Odboru obecné kriminality KŘP Středočeského kraje zahájil trestní stíhání pro podezření ze zvlášť závažného zločinu vraždy, za což může být v případě rozhodování o vině před soudem ohrožen trestní sazbou od 15 do 20 let nebo výjimečným trestem,“ uvedla Vlasta Suchánková z Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje.