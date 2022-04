Zdroj blízký rodině potvrdil, že ve školním bytě v Neprobylicích našly lékaře na zemi ležet bez známek života jeho filipínské manželky, vedle ležel mrtvý i další jeho známý. Obě ženy proto okamžitě vyběhly z budovy ven pro pomoc. "Je mi to strašně líto, co se stalo, Leoše jsem znal roky a tohle se opravdu nemělo stát. Je ho velká škoda," sdělil muž.

Zpráva zasáhla i další lidi z lékařova okolí. "Jsme naprosto zdrceni, nikdo nechápe, co se tam stalo. Leoš byl výborný nekonfliktní člověk, byl to filantrop. Je to velké neštěstí," řekla další Středova známá.

Vražda a pak sebevražda? Policie vyšetřuje smrt dvou mužů v Neprobylicích

Dva mrtví byli nalezeni ve čtvrtek večer v budově místního Euroinstitutu, který je školou pro osoby s handicapem. Na místě, kde k tragické události došlo, prováděli kriminalisté potřebná šetření a úkony trestního řízení ke zjištění okolností, k nimž v bytě došlo. Zajištěna byla také krátká střelná zbraň pro balistické zkoumání a nařízena soudní pitva obou mužů ve věku 58 a 75 let.

Událost prověřují kriminalisté Krajského ředitelství policie Středočeského kraje jako vraždu a následnou sebevraždu, kdy střelcem měl být starší z mužů. "I nadále kriminalisté zjišťují okolnosti, za kterých k činu došlo a jeho důvody," řekla Deníku mluvčí policie Vlasta Suchánková.