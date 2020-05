Policisté zadrželi na Kolínsku motorkáře pod vlivem omamných látek

Silně nekoordinovanou jízdou upozornil řidič motocyklu silniční kontrolu na Kolínsku na to, že něco u něho není v pořádku. Když ho však chtěla zastavit, motorkář se obrátil a ujížděl do slepé uličky, kde pokračoval řepkovým polem. To se ukázalo jako dost komplikované a on upadl. To za ním už utíkala dvoučlenná hlídka, která ho pak na místě zadržela.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková