Podařilo se zmapovat, že měl osm pravidelných zákazníků, kteří metamfetamin odebírali obyčejně dvakrát týdně. S tím je teď konec – a jejich dodavateli v případě odsouzení hrozí až pět let pobytu za mřížemi.

Stejně by mohl dopadnout také 26letý muž, jehož stíhání kriminalisté územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ zahájili rovněž v minulém týdnu. I on je obviněný ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Tento druhý podezřelý byl odhalen již 16. září – a nyní řešení jeho případu dospělo do závěrečné fáze.

Podle policie prodával pervitin od konce července do poloviny září. „Protiprávního jednání se měl dopustit v několika případech, kdy měl drogu nabídnout a následně prodat jednašedesátiletému muži, který je policistům známý pro obdobnou trestnou činnost,“ upřesnila Schneeweissová.