„Ve věci bylo zahájeno trestní stíhání pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky,“ konstatovala. Potvrzuje přitom, že by někdejší policejní manažer mohl putovat do společnosti těch, které jím řízení kriminalisté pomáhali dostat za mříže. „V případě odsouzení může být policista potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem,“ sdělila Deníku Nguyenová přímo v souvislosti s tímto konkrétním případem.

Hledá se nový náměstek

Mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková Deníku doplnila, že svému někdejšímu náměstkovi dal krajský ředitel Václav Kučera vyhazov již před více než dvěma týdny. „Informaci z GIBS o zahájení trestního stíhání policisty z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje obdržel 24. září. „Na základě této informace jej hned následujícího dne propustil ze služebního poměru,“ konstatovala Suchánková. Nikoho sice nejmenovala, nicméně Deníku odpovídala na otázku týkající se právě exnáměstka Krejčího.

„V současné době je na služební místo vyhlášeno výběrové řízení,“ uvedla dále. Z informací na policejním webu plyne, že pozici náměstka ředitele pro SKPV vykonává Ondřej Smotlacha – jenž je aktuálně pověřen zastupováním. Ještě donedávna tam jméno Krejčího zůstávalo, byť ten byl po události na D8 postaven mimo službu. Ředitel Kučera v minulosti Deníku řekl, že do doby, než dostane vyjádření GIBS o výsledku šetření, nemůže využít své personální pravomoci – a náměstkovské kompetence vykonává on sám.

Večerní překvapení na dálnici

Aféra odstartovala ve čtvrtek 29. dubna poté, co kolem 20. hodiny večer na 18. kilometru dálnice D8 zastavila hlídka policejního manažera v přiděleném služebním voze, a to kvůli tomu, že se jí nezdál jeho styl jízdy. Řidič, který policejním autem v civilním provedení jel v mimopracovní době, opakovaně nadýchal přes dvě promile. Ředitel Kučera mu okamžitě nařídil měsíční dovolenou – a následně ho postavil mimo službu až do chvíle, než dostane vyjádření od GIBS. Ta zase se svým stanoviskem čekala na ukončení prověřování. V minulosti se objevily spekulace, že jde o zjišťování, zda se středočeský náměstek neúčastnil oslavy, kde by popíjeli i další vysoce postavení policisté.