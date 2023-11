Seniorka přišla na polici v Pečkách, kde oznámila, že se stala obětí podvodu. Vypověděla, že jí na konci září oslovil na sociální síti neznámý muž. Zaslal jí žádost o přátelství, ona mu ji potvrdila a začali si dopisovat. A mluvčí policie Michaela Richterová potvrdila, že příběh, který přítel ze internetu ženě naservíroval, byl jak vystřižený z filmu.

„Uvedl, že pluje po Indickém oceánu na lodi, která má poruchu a hrozí mu nebezpečí. Požádal ji, zda by na její adresu mohl zaslat balík s dokumenty,“ sdělila mluvčí s tím, že žena souhlasila.

A tento souhlas byl velkou chybou. „Muž v ohrožení“ jí pod různými záminkami žádal o finanční poplatky za dopravu a clo, což mělo vyjít celkem na více než 800 tisíc korun. „Vzhledem k tomu, že žena tolik finančních prostředků na účtu neměla, poslala mu na třikrát téměř 110 tisíc korun,“ konstatovala Michaela Richterová.

Policisté nyní případ vyšetřují jako podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí až pět let odnětí svobody.

Zdroj: Youtube

Případy internetových podvodů řeší policisté velmi často oi celé republice. Opakovaně proto na hrozbu podvodů upozorňují a připomínají, že podvodníci mají různé ověřené legendy, jejichž použití má jeden cíl: vymámit z obětí peníze. Někdy nabízí až neuvěřitelně výhodné investice, jindy číhají na internetových bazarech a předstírají zájem o nabízené věci. Mnohdy nemají problém využít obav lidí o úspory, kdy se vydávají za bankéře a tvrdí obětem, že jejich účet napadli hackeři, a nabízí „pomocnou ruku“. Také historky o osamělých mužích daleko za hranicemi, kteří hledají útěchu či pomoc, jsou časté. Policisté proto pravidelně připomínají občanům, aby byli při komunikaci na internetu obezřetní.

Policisté radí, jak nenaletět podvodníkům

* dobře zvažte, zdali přijmete nabízené přátelství od neznámého člověka na internetu

* dávejte si pozor na sliby týkající se vážného vztahu, zejména s osobou ze zahraničí

* protistrana dokáže velmi citlivě působit zejména na osamělé osoby, milá slova, komplimenty, lichotky

* pachatelé jsou schovaní za identitou vzdělaného člověka např. lékaře, architekta, vojáka, různé specialisty…

* bývají rozvedení nebo vdovci a touží po vážném a harmonickém vztahu

* předstírají intenzivní zájem o vaše soukromí, vědí, co osamělá žena potřebuje

* své oběti zpracovávají sladkými slůvky několik týdnů i měsíců

* po určité době přichází se svými požadavky a to formou finanční pomoci např. na proclení cenného balíčku, na lékařské ošetření, pomoc po okradení, investice do podnikání, …

DŮLEŽITÉ!

* neposílejte peníze nikomu, koho znáte pouze z virtuálního prostředí a nemůžete si ověřit jeho identitu, tito pachatelé vystupují pod falešnými profily a jejich jediným cílem je vylákat z vás nezanedbatelné finanční prostředky

* nesdílejte s nikým vaše intimní fotografie, mohou být později zneužity k vydírání

Zdroj: Policie ČR