Silniční kontroly zaměřené především na dodržování povolené rychlosti odhalily na středočeských silnicích mnohem více prohřešků. Mimo jiné policisté našli i dvě hledané osoby. Upozornil na to mluvčí krajského ředitelství Policie ČR Pavel Truxa, když shrnul výsledky středočeské části rozsáhlé dopravní akce, jež se v uplynulém týdnu - konkrétně 9. a 13. srpna - odehrávala po celé republice.

Z policejní dopravní akce ve Středočeském kraji zaměřené na rychlost. | Foto: Policie ČR

A to právě s cílem posvítit si především na šoféry, jejichž pravá noha postrádá cit při šlapání na plynový pedál. Jak na silnicích, tak na dálnicích. „Po oba dny bylo do akce nasazeno 252 policistů, a to jak z dopravní, tak i pořádkové policie,“ upřesnil Truxa rozsah kontrol ve Středočeském kraji.