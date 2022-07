Dechová zkouška u něj odhalila hodnoty přes 1,1 promile. To byl ale jen začátek. Pozitivně totiž vyšel i test na drogy. Odhalil látky amfetamin/metamfetamin. Navíc hlídka zjistila, že kontrolovaný muž má zákaz řízení platný až do září 2023. A aby toho nebylo málo – ani jeho vozidlo nemělo v provozu co dělat. Platnost technické kontroly mu skončila vloni v květnu.