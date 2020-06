Podle slov policejní mluvčí Martiny Fejfarové se aktuálně policisté na Kolínsku s touto trestnou činností setkávají příležitostně. A celkem se ji i daří objasňovat, byť je to často velmi složité.

„Kromě pokuty hrozí pachateli až rok odnětí svobody,“ připomněla Martina Fejfarová s tím, že policie vždy uvítá součinnost občanů, tedy pokud si někdo všimne podezřelé osoby, nechť to policii nahlásí. I kdyby to zrovna hned k dopadení autora nevedlo. Není třeba si namlouvat, že škody způsobené jedním „obrázkem“ se standardně šplhají k desítkám tisíc korun, nezřídka i do statisíců.

Konkrétně v Kolíně jsou podle mluvčí radnice Šárky Hrubé nejčastěji problémy se sprejery například na zděné autobusové zastávce v Sendražicích. „Zastávka bývá posprejovaná uvnitř, několikrát už ji přetírali pracovníci na veřejně prospěšné práce i pracovníci AVE Kolín. V podstatě ji nelze dokonale přetřít, do týdne je opět pomalovaná, posprejovaná,“ podotkla Šárka Hrubá.

Dalším problematickým místem je cykloodpočívadlo v Brankovické ulici. Vzhledem k vysokým nákladům ho ale prostě nelze přetírat každý měsíc. V podstatě stálé problémy s graffity jsou v podchodu pod Jaselskou ulicí. Ušetřeno nebylo v poslední době ani dílo Jana Kubíčka na Husově náměstí.

„Bylo kompletně poničeno hanlivými obrázky a nápisy, o čištění se postarala společnost AVE Kolín, která si objednala specializovanou firmu, ale ani tak se dílo nepodařilo vyčistit dokonale. Do budoucna uvažujeme o antigraffiti nátěru,“ uvedla Šárka Hrubá. K dalším problémům patří posprejované autobusové přístřešky nebo informativní tabule.

Sprejery lákají také odstavené vagóny například na Šťáralce a někdy se obětí jejich působení stanou i soukromé domy. Jako například na přelomu loňského a letošního roku, kdy kdosi zelenou barvou postříkal dům v Sendražicích, v březnu to byl pro změnu dům v Kolíně III.

Že se vyplatí všímavost občanů, potvrzuje příklad z loňského léta. Kolemjdoucí si všiml pod Masarykovým mostem dvou mladíků, kteří stříkají na zeď čmáranice. A zavolal na městskou policii. „Na místo se okamžitě dostavila hlídka Městské policie Kolín, která v Rybářské ulici zadržela podle popisu uvedeného oznamovatelem dva chlapce, kteří měli u sebe spreje a k tomu, že stříkali na zeď, se strážníkům doznali,“ uvedla mluvčí strážníků Helena Honkiszová.