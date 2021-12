Jak se bezpečného pohybu v prostoru obchodů a nákupních center, radí mluvčí strážníků Helena Honkiszová. Cenné věci a peníze je třeba uschovat v tašce nebo kabelce, která je uzavíratelná, nejlépe na zip. Pokud má člověk u sebe větší finanční hotovost, je doporučeno rozdělit ji do menších částek. Při placení kartou či výběru z bankomatu je třeba dohlédnout na bezpečnou vzdálenost, aby kartu nemohl někdo zneužít nebo odcizit, v žádném případě si na kartu nepsat PIN.

Samozřejmostí by mělo být nenechávat v autě na parkovišti peníze, cenné věci. Pokud člověk v předchozím obchodě koupil třeba mixér pro maminku pod stromeček, pochopitelně ho s sebou neponese do dalšího obchodu. Vhodné je ale dát ho do kufru, aby věc zkrátka případné zloděje nelákala. Další možností je ponechat v obchodě v úschově na informacích, někde jsou i úschovné boxy.

„Každý občan by si měl nejen v tento předvánoční čas chránit svůj majetek. Pokud budete v této době častěji kontrolovat své věci a cennosti, které nosíte při sobě, nedáte tak šanci a příležitost zlodějům, aby vám tyto nejkrásnější svátky v roce zkazili,“ zakončila Helena Honkiszová.