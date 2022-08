Dosud neztotožněný muž v neděli 26. června v době od 4.40 do 4.50 hodin ráno na náměstí několikrát udeřil 22letého muže a 23letou ženu. „Útočník na mladíkovi nejprve klečel a přitom ho několikrát udeřil loktem a pěstím do obličeje, ale také do horní části těla. Tímto jednáním mu způsobil zranění zejména v oblasti obličeje, což si vyžádalo lékařské ošetření a chirurgický zákrok,“ popsala policejní mluvčí Michaela Richterová s tím, že když žena začala svého napadeného kamaráda bránit, agresor se k ní otočil a uhodil i ji do obličeje.