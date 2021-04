Na sídlišti v Kolíně někdo prořezal pneumatiky u několika aut. Nebylo to poprvé

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Hodně nemilé překvapení čekalo ve čtvrtek 15. dubna na obyvatele kolínského sídliště, kteří zaparkovali svá auta v Družstevní ulici. U deseti aut někdo propíchal či prořezal pneumatiky. "Nevím, co budu dělat, asi si zavolám odtahovku. Prý se to tu už dřív stalo, ale já to zažil poprvé," uvedl mladý muž.

Prořezané pneumatiky u aut v Družstevní ulici v Kolíně | Video: Deník/Michal Bílek