Střední Čechy - Nezáviděníhodné triumfy získal v minulých letech Středočeský kraj v rámci celostátní preventivní akce, jejíž označení HAD shrnuje hlavní zaměření: Hazard, alkohol a děti. Střední Čechy patřily k regionům, kde při kontrolách v restauracích, barech, hernách i dalších podnicích rozmanitého charakteru nabízejících alkohol našli policisté nezletilce, kteří se tím, jak měli upito, zařadili mezi republikové rekordmany.

Ilustrační foto.

Byť ne vždy se ukázalo, že je na vině pochybení personálu – ochotně „vypomohli“ i starší kamarádi, kteří už dovršili 18 let, a tak je pro ně nákup alkoholu legální – právě na obsluhu, jež se nerozpakuje prodat ostřejší pití mladistvým (či dokonce nezletilým), se letošní kontroly mají soustředit. A týká se to i obchodů. „V letošním roce se akce více zaměří na zapojení nezletilých figurantů do kontrol,“ připomněla Renata Povolná z Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.