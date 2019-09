/FOTOGALERIE/ S požadavkem na obnovu procesu, což by podle jeho představ mělo vést ke zmírnění uloženého trestu, neuspěl ve středu 4. září u středočeského krajského soudu Jiří B. Marně přesvědčoval trestní senát, že delší pobyt za mřížemi povede jen k tomu, že se stane horším člověkem.

V září 2009 ho středočeský krajský soud poslal za vraždu na 12 let do věznice se zvýšenou ostrahou – proti výši trestu se tehdy odvolal jen státní zástupce a vrchní soud jeho odvolání zamítl – a protože mu ještě přibylo 12 měsíců za jiný delikt, má Jiří B. stanovený výstup z vězení na 13. října 2022. To se mu zdá hodně – a rád by na svobodu dřív. V jednací síni připomněl, že už má odsezeno deset let. „Tak ještě něco třeba nechat – a něco sundat,“ vysvětlil, jak by si představoval rozhodnutí o své budoucnosti.