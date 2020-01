Ten dotyčného poslal do vazby, jejíž uvalení má nejen zabránit tomu, aby obviněný před zahájením soudního jednání uprchl nebo se skrýval a tak se vyhýbal trestnímu stíhání, ale také zamezit v případném pokračování trestné činnosti.

Podezřelého policisté zadrželi ve středu dopoledne právě v Písku, a to v souvislosti s prošetřováním střelby na auto Škoda Kodiaq na silnici I/4. Škodovku poškodilo hned několik kulek; jen šťastnou náhodou se incident obešel bez zranění. Původní informace zněla, že muž z bílého BMW X1 pálil před sedmou ranní poblíž vesnice Krsice nedaleko Čimelic na Písecku – ukázalo se však, že výstřely padly již na úrovni Zalužan na Příbramsku. Sice těsně před hranicí kraje, ale přece jen ještě ve středních Čechách.

Uprostřed noci na čtvrtek proto případ převzali středočeští kriminalisté. Ti podezřelého obvinili nejen z pokusu o vraždu v souvislosti se střelbou na škodovku, ale přidali také obecné ohrožení. To souvisí s tím, že muž měl v jižních Čechách střílet ještě na cisternu převážející pohonné hmoty. Projektily zasáhly pouze vrchní plášť cisterny, informovala středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Při zadržení podezřelý zbraň u sebe neměl. Policisté pistoli v Písku hledali i s pomocí detektoru kovů a za přispění potápěčů propátrávajících koryto řeky Otavy. Nedaleko řeky v pátek kriminalisté zbraň skutečně našli.

Policisté předpokládají, že aut, která se stala terčem, mohlo být i víc. Obracejí se proto na veřejnost s žádostí o spolupráci. „Pokud někdo 15. ledna mezi Prahou a Pískem zaznamenal střelbu na vozidlo – mezi pátou a desátou hodinou – nebo má poškozené vozidlo od střelné zbraně, ať své informace sdělí policistům na lince 158,“ vyzývá Suchánková.

Právní kvalifikace střelby na auta



* Pokus zvlášť závažného zločinu vraždy podle § 140 odst. 1, 3a trestního zákoníku:

- Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let.

- Odnětím svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 … na dvou nebo více osobách …



* Dokonaný trestný čin – obecné ohrožení podle § 272 odst. 1 trestního zákoníku:

- Kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání … bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.



Zdroj: Policie ČR