Majitel domu nachytal zloděje, pohlídal ho soused v garáži

Obvinění z vloupání do několika rodinných domů na Kolínsku čelí dvacetiletý mladík z Chvaletic. Při posledním vloupání ho nachytal majitel domu. To se stalo krátce po páté hodině ráno v Bachmačské ulici v Kolíně. Majitel ihned vytočil 158. „První hlídka byla na místě do dvou minut po oznámení,“ uvedla mluvčí středočeských policistů Vlasta Suchánková.

Lupič, zloděj - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock