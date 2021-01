Operačnímu pracovníkovi žena sdělila, že se přišla omluvit za to, že před několika hodinami hodila sněhovou kouli do okna služebny. „Dále překvapila sdělením, že Kolínem pouze projíždí, ale že je naší povinností 'pomáhat a chránit', a proto se dožadovala možnosti se na služebně vysprchovat,“ pokračovala mluvčí. Toto přání však ženě nebylo splněno nejen z důvodu absence vlastního ručníku, takže nespokojená žena bez očisty těla následně služebnu opustila.

Jediné, co zloději káplo do noty, bylo archivní víno

Patrně znalcem či labužníkem byl zloděj, který se vloupal do dvou rekreačních chat v Chotouni. U obou přelezl plot, rozbil okno, uvnitř všechno prohledal a samozřejmě notně rozházel, ale patrně nenalezl nic, co by odpovídalo jeho vkusu či zájmu. Až na jednu výjimku. V jedné chatě objevil láhev archivního červeného vína, hned si ji vypil a prázdnou láhev hodil do kamen. „Tímto jednáním neznámý pachatel způsobil celkovou škodu ve výši téměř 1500 korun. V případě jeho dopadení mu hrozí za trestné činy porušování domovní svobody a krádeže trest odnětím svobody až na osm let,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová. Inu, dost drahá láhev, byť nikdo nezpochybňuje, že víno bylo jistě kvalitní.

Po ošetření byl předán manželce

V jednu hodinu po půlnoci se přímo u plotu 1. základní školy v Kolíně povaloval podnapilý muž s krvavým šrámem v obličeji a jeho pokusy, jak se postavit na nohy, se míjely účinkem. Do příjezdu městských strážníků se mu podařilo urazil několik metrů, protože ho našli už o kousek dál. „Patrně pádem si způsobil krvácivé poranění, záchranná služba ho ošetřila a následně byl expedován pěšky domů, kde byl předán manželce,“ popsala mluvčí strážníků Helena Honkiszová.

Na toaletách v nemocnici si ustlal narkoman

V prostoru nemocničních toalet si ustlal značně páchnoucí narkoman. Domluvy a výzvy k opuštění místa od zaměstnanců nemocnice nezabíraly, začal být navíc čím dál víc agresivní, tak ho na záchodě zamkli a zavolali městskou policii. „Muž byl důrazně upozorněn na nevhodnost svého jednání a chování s tím, že o jeho přítomnost tam skutečně nikdo nestojí. Poté, co se oblékl a obul, byl z hlídkou místa vykázán,“ uvedla mluvčí strážníků Helena Honkiszová.