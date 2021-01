„Vzhledem k tomu, že mělo kolo v té chvíli patrně více rozumu než jeho rádoby jezdec, několikrát ho při pokusu o nasednutí shodilo. Takže se na „chodníkovém tatami“ strážníkům naskytl obraz dvou zápasníků, kdy jednou bylo na lopatkách kolo, podruhé cyklista. Jako vítěze strážníci určili kolo,“ popsala mluvčí Helena Honkiszová. Jako důvod, proč to muži nešlapalo, uvedl, že má o číslo menší boty. Po důrazném upozornění byl vykázán z místa a vyslán k domovu.

Chtěl skončit se životem, lehl si pod stojící vlak

Bylo kolem půl deváté večer, když ostraha kolínského nádraží přivolala městské strážníky kvůli muži, který si odmítal nasadit roušku a vedl divné řeči. Než strážníci přijeli, stačil utéct kamsi na nástupiště. U pokladny předtím položil telefon a řekl, že se jde skončit se životem. Strážníci s ostrahou ho nalezli, jak leží na kolejích pod vlakem. Okamžitě upozornili průvodčího. Vzhledem k psychickému stavu muže ho hned násilím nevytahovali, ale začali s ním mluvit. Muž se uklidnil, se strážníky si sedl na lavičku a popsal jim svou velmi tragickou situaci, která ho vedla k tomu, že si chtěl vzít život. Poté jej záchranná služba převezla do nemocnice na vyšetření.

Do kočárku pečlivě uložil dvě lahve Tullamorky

Dvě lahve Tullamorky v celkové hodnotě přes tisíc korun schoval do dětského kočárku muž s vizáží květinových dětí „hippies“ v Bille na náměstí Republiky v Kolíně. Za pokladní zónu ho zastavila ostraha. A nebylo to poprvé, co si něco v obchodě přivlastnil. Od strážníků vyfasoval pokutu.