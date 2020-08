„Občané by měli zvážit a ověřit si, komu, kde a na co přispívají. Často se jedná o dosti promyšlený tah s hrou na city a finanční příspěvky dárců končí v kapsách podvodníků,“ připomněl mluvčí strážníků Helena Honkiszová.

Neschopný řeči ani chůze se válel po nástupišti

Ne zrovna vhodný prostor pro povalování si vybral opilec, kvůli kterému vyjížděla městská policie do prostoru 4. nástupiště vlakového nádraží v Kolíně. „Hlídka zjistila, že se jedná o muže, který byl silně pod vlivem alkoholu. Vzhledem k tomu, že nekomunikoval a nebyl schopen chůze, bylo zde podezření, že se jedná o otravu alkoholem. Na místo byla přivolána záchranná služba. Záchranáři opilce za asistence strážníků odvedli do sanity, kde mu bylo provedeno základní preventivní vyšetření,“ popsala mluvčí strážníků Helena Honkiszová. Následně byl opilý muž převezen do nemocnice.

Chybějící víko kanalizace bylo nebezpečím

Všímavému kolemjdoucímu neušlo, že na travnaté ploše poblíž 4. základní školy v Kolíně, směrem k podchodu, si někdo patrně přivlastnil víko kanalizace. Otevřená šachta byla velmi pro kohokoli procházejícího kolem nebezpečná, na místo ihned vyjeli strážníci městské policie, které dotyčný přivolal. Místo provizorně zabezpečili a ohraničili páskou. „O situaci byl vyrozuměn pracovník firmy AVE, který se dostavil na místo, v odpoledních hodinách, když strážníci provedli kontrolu, byl už otvor uzavřený pevným víkem kanalizace,“ popsala mluvčí strážníků Helena Honkiszová. Otázkou jen zůstává, jak zloděj víko využije, v žádných sběrných surovinách by mu jej dle zákona vykoupit neměli.

Postavili si stan hned za úřadem

Neobvyklé překvapení čekalo na kolemjdoucí v Rorejcově ulici v Kolíně, v místech za katastrálním úřadem. Že se zrovna nejedná o příjemnou, rekreační lokalitu, zjevně nevadilo a v letním kempování nebránilo dvěma mužům. Lidé přivolali strážníky městské policie s tím, že tam stanují nějací bezdomovci. Hlídka zjistila, že se jedná o dva feťáky z okresu Kolín. „Strážníci je důrazně vyzvali k tomu, aby provizorní stanový přístřešek z místa spolu s odpadky okamžitě odklidili,“ popsala mluvčí městské policie Helena Honkiszová.