Batoh odhodil a pokusil se utéct. Městským strážníkům se přiznal, že když se mu nepovedlo zboží ukrást, „chtěl zdrhnout“. Když dostal pokutu, domníval se, že je zboží jeho, když si ho de facto zaplatil.

Oknem vyletěly schody

Poněkud znepokojení byli lidé, kteří v odpoledních hodinách procházeli Rorejcovou ulicí v Kolíně. Obrátili se na linku městské policie s tím, že se tam dělá rekonstrukce bytu, při které dělníci vyhazují věcí z okna rovnou na ulici. „Hlídka městské policie na místě zjistila, že pracovníci z domu suť vynášejí, oknem vyhodili pouze schody, a to za dohledu, aby nedošlo ke zranění ostatních osob,“ popsala mluvčí strážníků Helena Honkiszová.

Pomočený a pozvracený usnul v odstaveném vagónu

Blížilo se téměř poledne, když se na kolínskou linku 156 obrátila ostraha nádraží s tím, že na druhém nástupišti v odstaveném vagónu někdo spí. Strážníci tam objevili muže, který byl pomočený a pozvracený. Strážníci v něm poznali „starého známého“, tentokrát byl ale tak opilý, že hrozila intoxikace. Proto byla přivolána záchranka, která výtečníka odvezla do nemocnice.

Přiznal, že chodí do obchodů krást a zboží pak prodává

Pachatel se vrací na místo činu. Jak vidno, neplatí to jen o vrazích v detektivních filmech, ale i o zlodějích v obchodech. Pracovníci Billy v Polepské ulici v Kolíně se obrátili na strážníky městské policie, protože jim do prodejny opět přišel muž, který tam v minulých dnech odcizil zboží. „Problémový muž z okresu Kolín se doznal, že do tohoto obchodu i jiných obchodů chodí často, protože prodejem odcizeného zboží získává peníze pro svoje osobní potřeby,“ popsala mluvčí strážníků Helena Honkiszová. Poté se strážníkům před svědky i na základě následného zhlédnutí kamerového záznamu přiznal ke krádeži zboží v celkové hodnotě více něž pět a půl tisíce korun. Ukradl například 21 fixačních krémů na zubní protézu, plechovku Semtexu a přibalil i tuňákový sendvič. „Chování muže vykazovalo výrazné asociální prvky, bez respektu k cizímu majetku. Událost strážníky nebyla řešena pokutou, ale byla předána k řešení příslušnému správnímu orgánu,“ dodala Honkiszová.